Gaü 6. Tiyatro Günleri Sürüyor…

YARIN AKŞAM “ŞİFA NİYETİNE” OYUNU SAHNELENECEK

Lefkoşa, 31 Mart 19 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk bölümü tarafından düzenlenen GAÜ 6. Tiyatro Günleri kapsamında yarın akşam “Şifa Niyetine” oyunu sahnelenecek.

GAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Altan Erkekli ve Veysel Diker’in performans sergileyeceği oyun saat 20:00’de başlayacak.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkılarıyla düzenlenen Tiyatro Günleri kapsamında 2 Nisan Salı akşamı “Two Turkish Tenors, 3 Nisan Çarşamba akşamı “Antigone”, 4 Nisan akşamı Perşembe “Sevgili Doktor” ve 5 Nisan Cuma akşamı ise “Hoş geldin Boyacı” adlı oyunlar sahnelenecek.

Oyun biletleri, Girne Akpınar Pastanesi, GAÜ Pitstop, Lefkoşa Zehra 11 cafe ve online olarak www.gisekibris.com adresi üzerinden, öğrenciler tarafından 10, yetişkinler tarafından ise 25 TL’ye temin edilebilir.

(ÖZ/ÖK)