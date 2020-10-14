Gaü 34. Dönem Mezuniyet Töreni, Pandemi Önlemleri İle Yarın Ve Cuma Günü Yapılacak

Lefkoşa, 14 Ekim 20 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 35. Dönem Mezuniyet Töreni, yarın ve Cuma günü 10:00 ve 14:30’da, Pandemi önlemleri çerçevesinde 4 seans şeklinde, GAÜ Spectrum Hall’de yapılacak.
(ŞEB)
Lefkoşa, 14 Ekim 20 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 35. Dönem Mezuniyet Töreni, yarın ve Cuma günü 10:00 ve 14:30’da, Pandemi önlemleri çerçevesinde 4 seans şeklinde, GAÜ Spectrum Hall’de yapılacak.
Lefkoşa, 14 Ekim 20 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 35. Dönem Mezuniyet Töreni, yarın ve Cuma günü 10:00 ve 14:30’da, Pandemi önlemleri çerçevesinde 4 seans şeklinde, GAÜ Spectrum Hall’de yapılacak.
(ŞEB)