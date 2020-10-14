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Gaü 34. Dönem Mezuniyet Töreni, Pandemi Önlemleri İle Yarın Ve Cuma Günü Yapılacak

Lefkoşa, 14 Ekim 20 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 35. Dönem Mezuniyet Töreni, yarın ve Cuma günü 10:00 ve 14:30’da, Pandemi önlemleri çerçevesinde 4 seans şeklinde, GAÜ Spectrum Hall’de yapılacak.

14 Ekim 2020 Çarşamba 16:35
Gaü 34. Dönem Mezuniyet Töreni, Pandemi Önlemleri İle Yarın Ve Cuma Günü Yapılacak
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Lefkoşa, 14 Ekim 20 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 35. Dönem Mezuniyet Töreni, yarın ve Cuma günü 10:00 ve 14:30’da, Pandemi önlemleri çerçevesinde 4 seans şeklinde, GAÜ Spectrum Hall’de yapılacak.

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GAÜ’den yapılan açıklamada, Covid-19 Pandemisi dolayısıyla, adada bulunan mezun durumunda ki öğrencilerle beraber, alınan geniş sağlık ve sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı 34. Dönem mezuniyet töreninin bu yıl; 4 ayrı grup halinde, 2 günde GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşeceği belirtildi.

(ŞEB)

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