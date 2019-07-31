Gaü 2019-2020 Akademik Yıl Doktora Ve Yüksek Lisans Kayıtları Başladı

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), bünyesindeki yüksek lisans ve doktora programlarına katılmak isteyen öğrenci adayları için yeni dönem kayıtları başladı.

GAÜ’den yapılan açıklamada, YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve dünyanın önde gelen diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından onaylı 44 Yüksek lisans programı için; KKTC’deki üniversitelerden mezun olan öğrencilere %50 burs fırsatı sundukları belirtildi.



GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde 2019-2020 Akademik yılında 44 Yükseklisans ve 15 Doktora bölümüne öğrencilerin başvurabileceği ifade dilen açıklamada, öğrenci adaylarının yükseklisans ve doktora programları ile ilgili detaylı bilgiye www.gau.edu.tr ve graduate.gau.edu.tr web adresleri, kayit@gau.edu.tr mail adresi ve 0(392) 650 20 00 – 1184 – 1205 - 1179 – 1185 numaralı telefondan ulaşabilecekleri kaydedildi.(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI