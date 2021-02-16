GAÜ yüzde 100 burs fırsatı için son başvuru Tarihi 1 Mart

GAÜ’den yapılan açıklamada, üniversitenin 2020’de yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle ekonomik anlamda zorluk yaşayan, çeşitli nedenlerden dolayı üniversite eğitimine başlayamamış ve ikinci bir üniversite eğitimi almak isteyen KKTC vatandaşlarına ve Lise eğitimini KKTC’de tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik 2020-2021 Akademik yılı bahar dönemi için, Pilotaj Bölümü hariç tüm bölümlerine sınavsız yüzde 100 burslu öğrenci alma kararı aldığı belirtildi.

Detaylı bilgi ve kayıt şartları için [email protected] mail adresi ya da 0850 650 2000 numaralı telefon numarasından ulaşılabileceği bildirildi.