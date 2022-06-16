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GAÜ yükseköğretime insan gücü kazandırmaya devam ediyor

16 Haziran 2022 Perşembe 13:39
GAÜ yükseköğretime insan gücü kazandırmaya devam ediyor

PROF. DR. ALİ ÜNYAYAR YÖDAK ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköğretime insan gücü desteğine devam ederken GAÜ Tıp fakültesi dekanı Prof. Dr. Ali Ünyayar da YÖDAK üyeliğine seçildi.

YÖDAK üyeliğine seçilen GAÜ Tıp fakültesi dekanı Prof. Dr.  Ali Ünyayar kimdir;

1962 Limasol doğumludur. 1974’de Alayköy’e yerleşti. 1980 yılında Hacettepe üniversitesi biyoloji bölümünü kazanmıştır. 1985’te lisans, 1988’ de ise Hacettepe’ de yüksek lisansını tamamlamıştır. 1987’ de İnönü Üniversitesinde araştırma görevlisi olup 1992 doktorasını tamamlamıştır. 1994’te Mersin Üniversitesi kurucu öğretim üyeleri arasında yer almıştır. 2015 Prof. ve Çevre Müh. Bölüm başkanı olmuştur. 2019’ da emekli olup Girne Amerikan Üniversitesi kurucu Dekanı olmuştur. Prof. Dr. Ünyayar Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Ünyayar, 6 Haziran 2022’ de LAÜ’de yapılan üniversiteler koordinasyon kurulu tarafından YÖDAK üyesi olarak seçilmiştir.

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