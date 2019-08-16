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GAÜ, yetenek sınavları Türkiye genelinde devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan, Grafik Tasarım, Plastik Sanatlar, Müzik Öğretmenliği, Antrenörlük ve BESYO bölümleri için özel yetenek sınavları devam ediyor.

GAÜ, yetenek sınavları Türkiye genelinde devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan, Grafik Tasarım, Plastik Sanatlar, Müzik Öğretmenliği, Antrenörlük ve BESYO bölümleri için özel yetenek sınavları devam ediyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:04
GAÜ, yetenek sınavları Türkiye genelinde devam ediyor

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada,  Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fükültesi bünyesinde bulunan Grafik Tasarım ve Plastik Sanatlar bölümlerinin özel yetenek sınavlarına, Türkiye’nin 50’ye yakın noktasında bulunan Temsilcilik ve Ofislerden girilebileceği belirtildi. Yetenek sınavına başvurmak isteyen adayların, 2019 TYT puanından herhangi birinden en az 150 puan almış olması gerektiği, sınav başvurusu için ise, yanlarında 2019 TYT Puan Belgesi, Lise Diploması Fotokobisi; mezuniyet belgesi veya Lisesinden alacağı öğrenci belgesi ile Nufus cüzdanı fotokobilerinin olması gerektiği ifade edildi.

Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı Başvuruları Tüm Türkiye’de Devam Ediyor

Ayrıca, GAÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü için, Türkiye’nin birçok noktasında bulunan temsilcilik ve ofislere yetenek sınavı için başvuruda bulunabileceği ifade edilen açıklamada, öğrencilere büyük burs fırsatlarının sunulduğu ifade edildi.

GAÜ Spor Bölümleri, Özel Yetenek Sınavları Her Perşembe Saat 14:00’da Gerçekleşmeye Devam Ediyor

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Spor Yüksekokulu bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük bölümleri için özel yetenek sınavlarının GAÜ Kıbrıs yerleşkesinde her Perşembe saat 14:00’da gerçekleşmeye devam edeceği vurgulanırken, başvuru için istenilen belgelerin; Başvuru formu (kayıt esnasında matbu olarak verilecektir.), 2019 TYT sınav sonuç belgesinin fotokopisi, Diploma fotokopisi, Nüfus cüzdanının fotokopisi ve 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf olduğu söylendi.

Başvuru koşulları, gereken belgeler, bölümler hakkında detaylı bilgi ve merak edilen konular ile iligli detaylı bilgiye aday.gau.edu.tr web adresinden veya 0 850 650 2000 numaralı telefondan ulaşılabileceği bildirildi.

GAÜ BESYO Sınavları 5-30 Ağustos Tarihleri Arsında Türkiyenin 10 Farklı Noktasında Gerçekleşecek

Ayrıca, GAÜ Spor Bölümleri yetenek sınavlarının 5 Ağustos – 30 Ağustos tarihleri arasında, Türkiye’nin 10 farklı noktasında gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, sınav sonuçlarının, adayların sporcu geçmişi ile beraber değerlendirilerek burs oranlarının belirleneceği bildirildi. 

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