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Gaü, Yeni Akademik Yılı Açtı

Gaü, Yeni Akademik Yılı Açtı

20 Ekim 2022 Perşembe 10:45
Gaü, Yeni Akademik Yılı Açtı

 Girne Amerikan Üniversitesi’nin 2022-2023 akademik yılı açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Girne Amerikan Üniversitesi bu yıl akademik yıl açılışını "Küresel Sağlık ve Kültür Ekseninde Bilinçli Farkındalık" temasıyla gerçekleştirdi.

 

GAÜ'den yapılan açıklamaya göre akademik yıl açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bazı bakanlar, milletvekilleri ve akademisyenler katıldı

-Haydar

 

GAÜ Spectrum Kongre Merkezi'nde düzenlen törende konuşan GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, GAÜ’nün 13 fakülte, 5 yüksekokul, 2 meslek yüksek okulu, araştırma laboratuvarları, tecrübeli akademik kadrosu ve teknolojik altyapısı ile örnek bir üniversite olduğunu, 135 farklı ülkeden gelen öğrencilerle birlikte farklı kültürlerin buluştuğu bir merkez haline geldiğini söyledi.

 

2022-2023 Akademik yılında ‘Küresel Sağlık ve Kültür Ekseninde Bilinçli Farkındalık’  ekseninde üniversitenin temasını belirlediğini kaydeden Haydar, bu tema çerçevesinde yıl boyunca birçok etkinliğin düzenleneceğini dile getirdi.

 

Haydar, “Bilinçli farkındalık düşüncelere, alışkanlıklara yeni ve yargısız bir gözle yaklaşma becerisini geliştirme olarak özetlenebilir” dedi. Haydar, bunun başarılmasıyla hayat kalitesinde pozitif yönlü etki sağlanacağını belirtti.

 

-Akpınar

GAÜ Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Girne Amerikan Üniversitesi'nin 38. yılında eğitim meşalesini olabildiğince çok öğrenciye ulaştırabilmek için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

 

Akpınar, Girne Amerikan Üniversitesi'nin Girne’yi dünya için bir çekim merkezi haline getirebilmek için uğraş gösterdiğini ve KKTC'yi  de dünyayla buluşturmayı başarmış bir üniversite olmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

 

Akpınar, Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurulduğu günden bugüne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilklerin üniversitesi olduğunu ve aynı zamanda 50'nci yılına ilerlerken başarıları, gelişim süreci, uluslararası girişimleri ile sınırların ötesine geçmeyi başarmış bir üniversite olduğunu vurguladı.

 

Ülkenin özel siyasi durumuna boyun eğmeden, eğitim ve eğitim hakkının siyasetin gölgesinde kalmaması için hem kendi adına hem de ülke adına büyük fedakarlıklar, emekler sarf ettiğini ve etmeye de devam edeceklerinin altını çizen Akpınar, bundan iki yıl önce Amerika’nın en önemli araştırma üniversitelerinden biri olan Arizona Üniversitesi ile başlattıkları iş birliği anlaşmasının kendilerine uluslararası kabulde doğru yolda olduklarını belirttiğini söyledi. Üstlendiği eğitim misyonu dışında Girne Amerikan Üniversitesi ailesinin her yıl enerjisini önemli bir temaya adadığını da vurguladı.

 

Akpınar, yıl boyunca çeşitli akademik ve sosyal etkinlikte bu temanın yansımalarını göreceklerini, hakkında konuşacaklarını söyleyerek: "Bu yılki tema 'Küresel Sağlık ve Kültür Ekseninde Bilinçli Farkındalık" dedi.

 

Konuşmaların ardından GAÜ bünyesindeki başarılı sporculara nişan takdim töreni gerçekleştirildi ve ardından müzik dinletisi sunuldu.

 

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Emin Çakmak’a ise onursal doktora payesi verildi

 

(YIL/GÜL) Fotoğraflı

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Son Güncelleme: 20.10.2022 10:50
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