GAÜ “Yaratıcı TikTok Yarışması” başvuruları devam ediyor

GAÜ KKTC Marketing Koordinatörü Mehtap Karabulut yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada, zorlu Covid-19 Pandemi sürecinde öğrencilere motivasyon kaynağı oluşturabilmek ve yeteneklerini artırmak için “Yaratıcı TikTok” yarışmasını ortaya koyduklarını belirtti.

Karabulut, yarışmaya katılacak öğrenciler için videolarda konu kısıtlaması olmadığını belirterek, öğrencilere, özgürce kendilerini ifade edebilme şansı tanıdıklarını söyledi.

Sonuçlar jüri tarafından gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından 13 Mayıs’ta www.gau.edu.tr adresinden açıklanacak.

Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi, katılım koşulları ve detaylara www.gau.edu.tr adresinden veya 0850 6502000 ve 0548 8708717 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

“Başvuru formunun eksiksiz doldurulmuş olması, öğrenci belgesi ve yarışmaya başvurulan videonun gönderilmesi” şartlarının yer aldığı yarışmaya katılmak için yarışmacıların kendi “TikTok” hesaplarında “yaratıcı” içeriğe sahip olduğunu düşündükleri bir video linkini gau.edu.tr resmi web sayfasında yer alacak olan ilgili alana yüklemeleri gerekiyor.