GAÜ ve Nextgen arasında, KKTC’nin İlk DNA Laboratuvarı kurulumu için imzalar atıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan Smarth Health Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin, KKTC’de bir ilk olacağı belirtilen Genetik Araştırma Enstitüsü’nü hizmete açmak için imza attığı kaydedildi.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar konuyla ilgili açıklamasında, DNA Laboratuvarı oluşumunda GAÜ Smarth Health bünyesinde önemli adımlar attıklarını, NEXTGEN ve GAÜ arasında imzalanan iş birliği protokolü ile KKTC ve TC’de önemli açılımlara başladıklarını belirtti.

Akpınar, “Gelecek nesillerin ve bizlerin yeni yaşam anlayışına yön verecek bu bilimsel iş birliğinin hayırlısı olmasını diliyorum” diyerek ilgili kişilere teşekkür etti.

GAÜ Sağlık Yatırımları Koordinatörü Gülhan Nalbantoğlu ise, yeni proje kapsamında Genetik Araştırma Enstitüsü’nün kurulumu için ilk imzaların atıldığını, bu çerçevede NextGen Protect firmasıyla iş birliğiyle projenin hayat bulacağını belirtti.

“Amacımız kişilerin genetik yapılarına göre beslenmesini sağlamak ve doğru spor tavsiyesinde bulunmak” diyen Gülhan Nalbantoğlu, hem akademik çalışmalar hem de insanların daha sağlıklı yaşamasını ve spor yapmasını hedeflediklerini anlattı.