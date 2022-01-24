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GAÜ ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayından Kan Bağışı etkinliği

24 Ocak 2022 Pazartesi 15:35
GAÜ ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayından Kan Bağışı etkinliği

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı iş birliğinde Kan Bağışı projesi gerçekleştirildi.

GAÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Vildan Demirel, Ecem Arıcı ve Eylem Deniz Yılmaz tarafından anlamlı bir projeye imza atıldı. Oldukça ilgi gören ‘Kan Bağışı’ projesi Girne Liman Kordon Boyu’nda gerçekleştirildi.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada; “Hayata Kan Ver” ve “Bir Cana Nefes Olmak İçin Sen de Kan Bağışla” sloganları ile yola çıktık. Kan bağışlamanın ve hayat kurtarmanın önemini biliyoruz ve bunu yaymak istedik. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ortaklığıylagerçekleştirdiğimiz bu proje ile, kan bağışı konusunda kamu bilincinin artırılmasını hedefledik” denildi.

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