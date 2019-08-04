GAÜ ve Kadıköy Belediyesi, kentin geleceğini tartıştı

GAÜ Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Akademisyenleri Doç. Dr. Hossein Sadri ve Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu’nun girişimi ile koordine edilen yaz okulu bünyesinde, Kadıköy’de bulunan TAK binasında GAÜ öğrencilerinin katılımıyla 5 hafta sürdü. Mimarlık, kirlilik, iklim değişikliği, yoksulluk ve sosyal çatışmalar gibi konuların ele alındığı söyleşilere öğrenciler dışında da yoğun katılım oldu.

Yaz okulunda Şehir ve Bölge Planlama bölümünden Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan, Mimarlık Fakültesinden Prof. Dr. Semra Aydınlı, Prof. Dr. Murat Çetin, Doç. Dr. İpek Akpınar, mimarlar Korhan Gümüş, Sinan Omacan, Eko Harita’nın kurucularından Alper Can Kılıç ve yönetmen Derviş Zaim gibi alanında uzman isimlerin söyleşi yaptı.

Kent ve planlamasına dair söyleşilerin, gezilerin ve atölye çalışmalarının yapıldığı yaz okulunda Hasanpaşa mahallesindeki ekolojik ve sosyal sorunların çözümü için öneriler tartışıldı. İstanbul'u Kentsizleştirme" yaz okulu sonuçları Tasarım Atölyesi Kadıköy'de gerçekleştirilen kolokyumda sunuldu.

İstanbul geneli ve özel olarak Kadıköy Kurbağalıdere ve çevre mahalleleri için yapılan çalışmaların paylaşıldığı sunumda İstanbul'un sosyal ve ekolojik yapısının analizi yapıldı. Mevcut kentleşme ve endüstriyel tarım, petrol bağımlılığı, kirlilik, iklim krizi, yoksullaşma, göç ve sosyal çatışmalar gibi sorunların etüdünü gerçekleştiren çalışmada, bozulmuş olan ekolojik ve toplumsal yapının restorasyon stratejilerini oluşturma amacıyla uzun vadeli bir vizyona gereksinim olduğunun altı çizildi. Yaz okulu atölye çalışması sonuçlarına göre İstanbul'un çevresindeki 20 km alanla beraber doğal limitlerini aşmama, başka coğrafyaların ve gelecek nesillerin kaynaklarını kullanmaması durumunda sadece bir buçuk milyon kişi için yaşam imkanı sağlayabiliyor. Bu rakam Kadıköy özelinde iki yüz bin olarak belirtildi