GAÜ ve İTÜ ‘Havacılık ve Uzay’ alanında anlaşmaya varıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlük Binasında gerçekleşen görüşmeye, GAÜ adına; Türkiye Koordinatörü Hande Ateş, Pilotaj Bölümü Türkiye İdari Yöneticisi Ömer Özdem, ve Pilotaj Bölümü Uçuş Hattı Sorumlusu Alihan Ovalı katılırken, İTÜ adına Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu katıldı. İki kurum arasında, “Havacılık ve Uzay” alanında yapılacak olan akademik işbirliği protokolü öncesi gerçekleşen görüşme ile ilgili açıklamada bulunan GAÜ Pilotaj Bölümü Türkiye İdari Yöneticisi Ömer Özdem şunları söyledi;

“Her iki kurum arasında akademik olarak yapılacak olan işbirliğinde, kurumların karşılıklı olarak tüm olanakları; öğrenim gören öğrencilere sunulması, proje halindeki çalışmaların hızlandırılması ve yapılacak olan projelerin daha kapsamlı bir şekilde hazırlanması ele alındı. Uluslararası düzeyde ortaya koyulacak işbirliğinde öncelik; Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören öğrencilerin desteklenmesi ve uluslararası arenada yer almaktır.” dedi.