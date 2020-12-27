GAÜ ve Girne Koleji iş birliğinde “Yönetici Akademesi” eğitimleri başladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Girne Koleji iş birliği ile Girne Koleji Yönetici Akademisi, GAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevat Çelep'in “Liderlik ve Yöneticilik” konulu söyleşisi ile gerçekleştirildi.

Söyleşide, Yönetici Akademisi’nin amacınının eğitimdeki yaklaşımların değişmesi,güncel bilgilere sahip olmak ve farklı bakış açıları kazanmak olduğu açıklandı.

“Yönetici Akademisi Eğitimleri Aralık ve Mayıs Ayları İçerisinde Gerçekleşecek”

Çelep; “Eğitimler Aralık ve Mayıs ayları içerisinde gerçekleşecek. Yönetici Akademisi 7 eğitimden oluşuyor. Yönetici Akademesi, Girne Koleji yöneticileri,öğretmenleri ve öğrencilerine yönelik olacaktır” dedi.

Prof.Dr. Cevat Celep’in “Liderlik ve Yöneticilik” konusu ile başlayan eğitimin ilerleyen zamanlarda eğitim verecek olan kişiler ve konularının;

“Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Danışmanlık: Prof.Dr.Cevat Çelep, İnsan Kaynakları Yönetimi; Prof.Dr.Yıldırım Öner, İnsan Kaynakları Yönetimi: Dr.Tolga Atikbay, Yönetim Psikolojisi: Prof.Dr.Mehmet Arslan, Çatışma Yönetimi ve Mobbing: Yrd.Doç.Dr. Özgür Batur, Hayat Boyu Öğrenme:Dr.Olga Pilli, İş Hayatında Etkin İletişim: Prof.Dr.Ergün Koca” olduğu belirtildi.