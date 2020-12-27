banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Para tamam artık icraat bekleniyor
Para tamam artık icraat bekleniyor
Ercan-Casino-Ercan…
Ercan-Casino-Ercan…
Uçuşları kapatalım meyhaneleri açalım
Uçuşları kapatalım meyhaneleri açalım
Lale devri bitti
Lale devri bitti
banner376

GAÜ ve Girne Koleji iş birliğinde “Yönetici Akademesi” eğitimleri başladı

27 Aralık 2020 Pazar 12:53
GAÜ ve Girne Koleji iş birliğinde “Yönetici Akademesi” eğitimleri başladı
banner337
banner351

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Girne Koleji iş birliği ile Girne Koleji Yönetici Akademisi, GAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevat Çelep'in “Liderlik ve Yöneticilik” konulu söyleşisi ile gerçekleştirildi.

Söyleşide, Yönetici Akademisi’nin amacınının eğitimdeki yaklaşımların değişmesi,güncel bilgilere sahip olmak ve farklı bakış açıları kazanmak olduğu açıklandı.

“Yönetici Akademisi Eğitimleri Aralık ve Mayıs Ayları İçerisinde Gerçekleşecek”

Çelep; “Eğitimler Aralık ve Mayıs ayları içerisinde gerçekleşecek. Yönetici Akademisi 7 eğitimden oluşuyor. Yönetici Akademesi, Girne Koleji yöneticileri,öğretmenleri ve öğrencilerine yönelik olacaktır” dedi.

Prof.Dr. Cevat Celep’in “Liderlik ve Yöneticilik” konusu ile başlayan eğitimin ilerleyen zamanlarda eğitim verecek olan kişiler ve konularının;

“Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Danışmanlık: Prof.Dr.Cevat Çelep, İnsan Kaynakları Yönetimi; Prof.Dr.Yıldırım Öner, İnsan Kaynakları Yönetimi: Dr.Tolga Atikbay, Yönetim Psikolojisi: Prof.Dr.Mehmet Arslan, Çatışma Yönetimi ve Mobbing: Yrd.Doç.Dr. Özgür Batur, Hayat Boyu Öğrenme:Dr.Olga Pilli, İş Hayatında Etkin İletişim: Prof.Dr.Ergün Koca” olduğu belirtildi.

banner360
Son Güncelleme: 27.12.2020 14:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 ilçede trafik denetimi
5 ilçede trafik denetimi
KKTC Tüketiciler Derneği Tüketicileri Koruma Dairesinin kurulmasını talep etti
KKTC Tüketiciler Derneği Tüketicileri Koruma Dairesinin kurulmasını talep etti
İskele Belediyesi, çam kese böceği ile mücadeleye başlıyor
İskele Belediyesi, çam kese böceği ile mücadeleye başlıyor
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Başbakan Ersan Saner, Tedarikçiler Birliği’ni kabul etti
Başbakan Ersan Saner, Tedarikçiler Birliği’ni kabul etti
Arıklı Asiltürk’ün istifasını kabul etmedi
Arıklı Asiltürk’ün istifasını kabul etmedi
Ziyarete açılan kapalı Maraş’ı 2 ayda 70 bini aşkın kişi ziyaret etti...
Ziyarete açılan kapalı Maraş’ı 2 ayda 70 bini aşkın kişi ziyaret etti...
‘Random ARUCAD’ sergisi Art Rooms Galeri’de açıldı
‘Random ARUCAD’ sergisi Art Rooms Galeri’de açıldı
Kapalı Maraş’taki 600 adet bisiklet dezenfekte edilerek yeniden hizmete sunuldu
Kapalı Maraş’taki 600 adet bisiklet dezenfekte edilerek yeniden hizmete sunuldu
Hava durumu
Hava durumu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim