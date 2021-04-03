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GAÜ ve Darüşşafaka Spor Kulübü arasında dev anlaşma

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kuruluşu olan, Türkiye’nin 5 İlinde 7 Kampüsü olan Girne Kolejleri, Darüşşafaka Spor Kulübü işbirliği ile işbirliği protokolüne imza attı. 

03 Nisan 2021 Cumartesi 18:59
GAÜ ve Darüşşafaka Spor Kulübü arasında dev anlaşma
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Girne Koleji ve Darüşşafaka Spor Kulübü arasında gerçekleşen anlaşmaya, Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu, Girne Koleji Eğitim Direktörü Emre Orhan, Darüşşafaka Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kasapkaraoğlan, Darüşşafaka Spor Kulübü Altyapı Sorumlusu Murat Özyer ve Daçka Basket Akademi Koordinatörü Gökmen Önder katıldı. 
Konuyla iligili açıklamada bulunan, Girne Koleji Franchise Koordinatörü, Çocuk Gelişimi ve Eğitim Uzmanı Binnur Kırmızı, GAÜ olarak Türkiye’de bulunan Girne Kolejleri ve Darüşşafaka Spor Kulübü gibi köklü geçmişe sahip bir kluple işbirliği yapmış olmasının, çocuklar için çok büyük fırsatlar yaratacağını belirtti.
Girne Kolejlerinde Dünya Kimliğinde bir eğitim sunulduğunu belirten Kırmızı, çocukların akademik gelişim ve başarılarının yanında, sosyal ve sportif yönden gelişimlerinin de büyük  önem taşıdığını söyledi.
Kırmızı Açıklamasının devamında ise şunları söyledi;
“Dolayısıya Daçka Akademi ile yapılan bu işbirliği ileriye yönelik Kıbrıs Kampüslerimizde bulunan GAÜ Amerikan Kollejlerimizle  de daha kapsamlı hale gelerek, gerek Türkiye’de; gerekse KKTC’de ki çocuklarımız için spor dalında Uluslararası platformda bir çok kapıyı açacaktır. 
Girne Kolejlerimizde Daçka Akademi tarafından ilgili sportif faaliyetler; yaz ve kış aylarında, okul döneminde, hafta içi günlerinde; okul öncesi - okul sonrası ve hafta sonu olacak şekilde programlanacaktır. Çocukların Daçka basketbol takımının maç ve antrenmanlarına katılma imkan ve olanakları olacaktır. 

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Çocuklarımız için bu denli önemli önemli olan işbirliğine Öncülük eden Daçka Akademi Koordinatörü Gökmen Öder’e GAÜ olarak teşekkür ediyoruz.”
Önder, “KKTC’de Bulunan Sporculara, Darüşşafaka Basketbol-Girne Koleji Birlikteliği, Büyük Fırsat Sağlanacaktır”
Daçka Akademi Spor Koordinatörü Gökmen Öder konuyla iligli yaptığı açıklamada, Darüşşafaka Basketbol ve Girne Kolejleri arasında yapılan işbirliğinin, kendileirni olduğu kadar, GAÜ yönetiminide çok heyecanlandırdığını belirterek şunları söyledi;
Türkiye’de Eğitime ve rekabet ortamına, oluşturulan ekip ile hazır olduklarını; Kampüslerinin lokasyon ve tesis kalitesi ile okullardaki eğitim derecesinin yüksekliği bizleri ortak paydaş olmamızda bir heyecana itmiştir. Bu anlaşma, hem Türkiye’de ki sporcularımıza, hemde KKTC’deki sporu seven her kesime hitap edecektir. Artık sınırlar içinde spor yapmaya çalışan ve yurt dışına açılmak için bir fırsat bekleyen  KKTC’de ki sporcu kardeşlerimizin, Darüşşafaka Basketbol-Girne Koleji işbirliği birlikteliği sayesinde fırsat sağlanacaktır.
Bizlerle, imkansız görünebilek uzaklıkta olan; belkide hayal edilemeyecek bir birliktelik ortamını sağlayan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar hocamıza ve GAÜ  Koordinatörlük ekibine ayrıca teşekkür ederim. Yapılan bu anlaşma, ne denli ileri görüşlü olduklarının bir iz düşümüdür.” dedi.


 

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Anahtar Kelimeler:
GaüDarüşşafakaBasketbolKktcSpor
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