GAÜ üniversite adayları ile Türkiye’de buluşuyor

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, üniversite eğitim danışmanlarının aday öğrencilerle İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana’da buluşacağı ifade edildi. GAÜ’nün, KKTC’nin ilk üniversitesi ve tek Global üniversitesi olduğuna vurgu yapılan açıklamada, birçok burs fırsatı sunduğu da belirtildi.

Söz konusu Tercih Fuarları;

İstanbul Kongre Merkezi’nde 6-7-8 Ağustos’ta 10.00-18.00 saatleri arası,



Antalya Cam Piramit KKM’de 10 Ağustos’ta 10.00-18.00 saatleri arası

Adana Sheraton Grand Hotel’de 11 Ağustos’ta 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Girne Amerikan Üniversitesi’nde eğitim görmek isteyen aday öğrenciler belirtilen konumlardaki eğitim danışmanları eşliğinde merak ettikleri tüm sorulara cevap bulabilecekler.

Ayrıca yapılan açıklamada, kurulduğu günden bugüne başarılı bir büyümenin yanında, dünyaya açılan bir üniversite konumuna gelen GAÜ’nün, 3 kıta 7 farklı ülkede bulunan kampüslerinin yanında, öğrencilerine; sahip olduğu akreditasyonlar ve üyelikler ile tüm dünyada geçerli diploma alma fırsatı sunduğu belirtildi.

GAÜ’den %100 Burs Fırsatı

GAÜ’nün sunmuş olduğu burs olanaklarından birisi olan %100 Burs” fırsatı ile ilgili yapılan açıklamada, günümüz standartlarında, geleceğe yönelik üst düzey eğitim verme yeterliliğine sahip uzman akademik kadrosu ile; geleceğin meslek dallarını oluşturan, birçok farklı bölümü tercih edecek olan aday öğrencilere, 7 yıl kesintisiz %100 burs verileceği bildirildi.

İlk 3 Tercihe %60, İlk 5 Tercihe %60+%10 Konaklama Bursu

İlk tercihlerinde GAÜ’yü bulunduracak olan aday öğrencilere yönelik sunulan burs fırsatları ile ilgili yapılan açıklamada ise, ilk 3 tercihine GAÜ’yü yazan ve yerleşen adaylara 7 yıl kesintisiz %60 burs verileceği bildirildi. Ayrıca, ilk 5 tercihinde GAÜ’yü yazan adaylara ise, %60 bursun yanında, GAÜ bünyesinde bulunan yurtlarda geçerli %10 konaklama bursu verileceği ifade edildi. (Eczacılık ve Pilotaj Bölümleri hariç)

Eczacılık Bölümüne, %20, %15 ve %10 Tercih Bursu

GAÜ Eczacılık Fakültesi’ni tercih edecek olan öğrencilerin, ilk tercihinde yerleşmeleri durumunda %20, 2’nci tercihinde %15, 3’üncü tercihinde ise %10 burs fırsatından yararlanabileceği ifade edildi. Yine ilk 5 tercihinde GAÜ bulunan GAÜ Eczacılık Fakültesi aday öğrencilerinin, kazandıkları tercih bursunun yanında, %10 konaklama burs imkanından da yararlanabileceği bildirildi.

Aday öğrencilerin, üniversite, bölümler ve diğer burs imkanları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, aday.gau.edu.tr web adresinden ya da, 0850 650 2000 numaralı çağrı merkezinden ulaşabileceği belirtildi.