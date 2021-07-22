GAÜ Uluslararası Yaz Okulları devam ediyor

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, GAUSEM Direktörü Celal Sakka, Amerikan Koleji Uluslararası Yaz Okulu’nda öğrencilerin sportif ve kültürel yanları yanında, sosyal anlamda da kaynaştıklarını, yarım ve tam günlük eğitim programları yanında başka ülkelerden gelen öğrencilerin de farklı kültürleri tanıma fırsatı ile İngilizce dilini kullanma becerilerini de geliştirdiklerini söyledi.

Sakka, programın ana temasının İngilizceyi öğretmek ve Kıbrıs kültürünü tanıtmak olduğunu kaydetti.

Uluslarası Yaz Okulu programı kapsamında düzenlenen etkinlikler ile konuk öğrencilerin Kıbrıs Türk kültürü ile KKTC’nin doğal güzellikleri ve tarihi zenginliklerini yakından görme fırsatı yakaladığını ifade eden Sakka, uluslararası öğrencilerin KKTC fahri elçisi olarak ülkelerine dönecek olmalarının ülke tanıtımı açısından önemine işaret etti.

Sakka, eğlenceli bir yaz için GAÜ Yaz okulları ile ilgili detaylı bilginin bilgi ve kayıt koşullarına, +9053308686822 numaralı telefondan ulaşılabileceğini bildirdi.