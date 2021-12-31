GAÜ Turizm ve Gastronomi Bölümü Özel Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

GAÜ’den verilen bilgiye göre, “farkındalık, sosyal sorumluluk ve duyarlılık adına” gerçekleştirilen etkinlikte, GAÜ gastronomi mutfağında pişirilen kurabiyelerin üzerine yeni yıl mesajları ve süslemeler yapılarak özel gereksinimli öğrencilere sunuldu.

29 özel eğitim öğretmeni ile 95 engelli öğrenciye hizmet veren özel eğitim merkezine düzenlenen ziyarette, GAÜ gastronomi mutfağı, terzi atölyesi, takı atölyesi, ahşap atölyesi, mum ve sabun atölyesi, boya atölyesi gibi eğitim alanlarını inceleyen öğrenciler katıldı.

GAÜ Turizm Fakültesi akademisyeni Dr. Ezgi Özcan öncülüğündeki etkinlik üniversite öğrencilerinin özel gereksinimli bireylere yeni yıl hediyelerini dağıtması ile sona erdi.

Okul Müdürü Emir Ali Evcimen, GAÜ Turizm ve Gastronomi öğrencilerine teşekkür etti.