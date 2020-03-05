GAÜ Tiyatro Günleri 12 Mart’ta başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk bölümü tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen GAÜ 7. Tiyatro Günleri, 12 Mart Perşembe günü “Profesyonel” oyunu ile başlıyor.

GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü Başkan Yrd. Doç. Dr. Levent Suner konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, oyunların 12 Mart – 9 Nisan tarihleri arasında, GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de saat 20.00’de gerçekleşeceğini belirtti.

GAÜ 7. Tiyatro Günleri bünyesinde, 12-13 Mart Çarşamba-Perşembe “Profesyonel”, 27-30 Mart tarihleri arasında GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk Bölümü “Yalancı”, 1 Nisan Çarşamba Günü “Lal Hayal” Tiyatrosu, 3 Nisan Cuma Günü “12 Numaralı Adam”, 6 Nisan Pazartesi Günü “Westend” Tiyatrosu, 8 Nisan Salı Günü “Ivanov” ve 9 Nisan Cuma Günü “İki Bekar” “adlı oyunların sahne alacağı bildirildi.



Tiyatro Günleri kapsamında; Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Songül Öden , Erkan Kolçak Köstendil, Mert Fırat , Tülin Özen, Tansu Biçer, Emre Kınay ve Evrim Alasya gibi oyuncuların GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de sahne alacağı vurgulandı.Bu yılki Tiyatro günlerinde, KKTC Telsim ve Dans Fm İletişim Sponsorluğunu, Le Chateau Lambousa Hotel Konaklama Sponsorluğunu üstleniyor.GAÜ 7. Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenecek oyunlar için biletlerin; GAÜ Kampüs Stand, Lefkoşa Monart Gallery Dereboyu ve online olarak https://biletinial.com/etkinlikleri/gau-7inci-tiyatro-gunleri?cityId=55 adresi üzerinden satışa sunulduğu ifade edildi.