GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Ünyayar petrol sızıntısının yaratacağı kirlilikle ilgili çözüm önerileri sundu

Ünyayar yazılı açıklamasında, çok geç olmadan önlem alınması gerektiği uyarısında bulunarak, denize sızan petrolü denizde veya kıyıda toplamak için bariyerler oluşturulması, bariyer içerisindeki petrolün ucuz ve etkili olduğunu ifade ettiği preslenmiş tavuk tüyleri ve berberde kesilen saçlar ile toplanabileceğini belirtti.

İnsan saçındaki ve tavuk tüyündeki keratin proteininin petrolü üzerine topladığını kaydeden Ünyayar, kuma yapışmış petrolün bu sistemle çok hızlı bir şekilde doğadan toplandığını belirtti.

Ünyayar şu bilgileri aktardı:

“Kuşların petrolle kirlenmesi buna örnektir. Deniz kıyısındaki petrol kirliliğine karşı doğal ekosisteme inorganik azot ve fosfor eklenmesi sedimentteki mikrobiyal aktiviteyi artırır. Dibe çöken petrol bakteriler için toksiktir. Bakteri sayısını artırırsak dibe çöken petrolüde temizleriz. Bir diğer doğal yöntem sudaki petrol kirliliği istridye mantarı atık kompostu ile temizlenebilmektedir. Elimizde bulunan doğal güçleri kullanmalıyız yoksa kanserojen, toksik ve mutajenik kimyasal aromatik hidrokarbonlar ile mücadele etmek zorunda kalırız. Bu da bize büyük çevre kirliliği yanı sıra güneş deniz kum turizmine zarar verir. Büyük çevre felaketi Karpaz'a kadar geliyor, geç kalmadan harekete geçilmeli.”