banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
14 yaşındaki çocuk kayıp
14 yaşındaki çocuk kayıp
Canaltay: “Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşanıyor”
“Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşanıyor”
Saner: “Kirlilik Suriye’ye doğru yöneldi“
“Kirlilik Suriye’ye doğru yöneldi”
Deveye sormuşlar boynun neden eğri?
Deveye sormuşlar boynun neden eğri?
banner376

GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Ünyayar petrol sızıntısının yaratacağı kirlilikle ilgili çözüm önerileri sundu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünyayar, Suriye'de yakıt deposunda gerçekleşen ve KKTC kıyılarına ulaşması beklenen petrol sızıntısının yaratacağı kirlilikle ilgili çözüm önerileri sundu.

31 Ağustos 2021 Salı 13:45
GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Ünyayar petrol sızıntısının yaratacağı kirlilikle ilgili çözüm önerileri sundu

Ünyayar yazılı açıklamasında, çok geç olmadan önlem alınması gerektiği uyarısında bulunarak, denize sızan petrolü denizde veya kıyıda toplamak için bariyerler oluşturulması, bariyer içerisindeki petrolün ucuz ve etkili olduğunu ifade ettiği preslenmiş tavuk tüyleri ve berberde kesilen saçlar ile toplanabileceğini belirtti.

İnsan saçındaki ve tavuk tüyündeki keratin proteininin petrolü üzerine topladığını kaydeden Ünyayar, kuma yapışmış petrolün bu sistemle çok hızlı bir şekilde doğadan toplandığını belirtti.

banner341
Ünyayar şu bilgileri aktardı:

“Kuşların petrolle kirlenmesi buna örnektir. Deniz kıyısındaki petrol kirliliğine karşı doğal ekosisteme inorganik azot ve fosfor eklenmesi sedimentteki mikrobiyal aktiviteyi artırır. Dibe çöken petrol bakteriler için toksiktir. Bakteri sayısını artırırsak dibe çöken petrolüde temizleriz. Bir diğer doğal yöntem sudaki petrol kirliliği istridye mantarı atık kompostu ile temizlenebilmektedir. Elimizde bulunan doğal güçleri kullanmalıyız yoksa kanserojen, toksik ve mutajenik kimyasal aromatik hidrokarbonlar ile mücadele etmek zorunda kalırız. Bu da bize büyük çevre kirliliği yanı sıra güneş deniz kum turizmine zarar verir. Büyük çevre felaketi Karpaz'a kadar geliyor, geç kalmadan harekete geçilmeli.”

banner360
Son Güncelleme: 31.08.2021 14:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 44 kazada bir kişi öldü 14 kişi yaralandı
KKTC’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 44 kazada bir kişi öldü 14 kişi yaralandı
İtfaiye Müdürlüğü seyahat halinde iken araçlardan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamasını istedi
İtfaiye Müdürlüğü seyahat halinde iken araçlardan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamasını istedi
9 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
9 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Polisten 100 dolarlık sahte banknotlarla ilgili uyarı
Polisten 100 dolarlık sahte banknotlarla ilgili uyarı
14 yaşındaki çocuk kayıp
14 yaşındaki çocuk kayıp
Oktay, KKTC kıyılarına doğru ilerleyen petrol sızıntısına ilişkin bilgi aldı
Oktay, KKTC kıyılarına doğru ilerleyen petrol sızıntısına ilişkin bilgi aldı
Gazimağusa Belediyesi’nde kanalizasyon koordinasyon toplantısı yapıldı
Gazimağusa Belediyesi’nde kanalizasyon koordinasyon toplantısı yapıldı
Canaltay: “Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşanıyor”
Canaltay: “Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşanıyor”
Saner: “Kirlilik Suriye’ye doğru yöneldi“
Saner: “Kirlilik Suriye’ye doğru yöneldi“
Ertuğruloğlu: “Senatör Menendez’in dünkü açıklamasını şiddetle kınıyoruz”
Ertuğruloğlu: “Senatör Menendez’in dünkü açıklamasını şiddetle kınıyoruz”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim