Gaü Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünyayar’dan aşılar ile igili açıklama

Prof. Dr. Ünyayar açıklamasında, virüslerin, Covid-19 pandemisine neden olan SARS-CoV-2 korona virüsü de dahil olmak üzere her zaman mutasyona uğradığını söyledi. Ünyayar, “Çoğu genetik değişiklik zararsız olsa da, bazıları mutantı, örneğin hücreleri enfekte etmede veya antikorlardan kaçınmada daha usta hale getirebilir. Bu tür "daha uygun" varyantlar, diğer suşları geride bırakabilir, böylece baskın enfeksiyon kaynağı haline gelebilirler. Geçtiğimiz yıl boyunca, her biri bir mutasyon takımyıldızını barındıran, daha bulaşıcı varyantlar art arda ortaya çıktı. Şimdiye kadarki en endişe verici olan sözde delta varyantıdır. Ekim ayında Hindistan'da ilk kez bildirildiğinden bu yana 100'den fazla ülkeye yayıldı ve özellikle yetişkin nüfusun yarısından daha azının tamamen aşılandığı yerlerde vakalarda ve hastaneye yatışlarda artışlara yol açtı. Birleşik Krallık ve ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede şu anda baskın türdür” dedi.

Varyantın ne olduğuna açıklık getiren Prof. Dr. Ali Ünyayar, “Çoğaltma sırasında, bir virüs sıklıkla, varyant denilen virusleri yaratabilen genetik değişikliklere uğrar. Bazı mutasyonlar virüsü zayıflatır; diğerleri, çoğalmasını sağlayan bir avantaj sağlayabilir. Değişiklikler, belirgin şekilde farklı fiziksel özelliklere sahip bir versiyon üretiyorsa, varyant, bir tür olarak adlandırılabilir. Viral atalarından önemli ölçüde sapan bir varyant, evrim ağacında yeni bir soy veya dal olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, genel söylemde, terimler sıklıkla birbirinin yerine kullanılır” şeklinde belirtti.

En endişe verici olanlarla ilgili de açıklamada bulunan Ünyayar, “Dünya Sağlık Örgütü, küresel halk sağlığına ek riskler oluşturan suşları belirtmek için "endişe verici varyantları", ortaya çıkan riskleri nedeniyle yakın izlemeyi gerektirenler için "ilgili varyantları" ve bir varyant için "daha fazla izleme için uyarıları" kullanır. gelecekte risk oluşturabileceğini gösteren genetik özelliklere sahiptir. Gelişen pandemiye bağlı olarak değerlendirmeler değişebilir. Örneğin, üç ilgi türü - epsilon, zeta ve teta - Temmuz ayı başlarında uyarı olarak yeniden sınıflandırıldı. İlgilenilen türevler ve ilgilenilen türevler, tanımlama için Yunan alfabesinden harflere atanır. 7 Temmuz itibariyle, DSÖ her kategoride dört tane belirlemiştir” diyerek aşağıdaki gibi belirtti;

WHO etiketli Endişe Varyantları

Alternatif isimler

Bulunduğu ülke

Alpha

B.1.1.7

GRY (formerly 501Y.V1)VOC 202012/01

İngiltere

Beta

B.1.351

501Y.V2

Güney Afrika

Gamma

P.1

501Y.V3B.1.1.28.1

Brazilya/Japonya

Delta

B.1.617.2

452R.V3

Hindistan

“Bu varyant, Eylül 2020'de İngiltere'de ortaya çıktı ve İngiltere'yi Ocak ayında tekrar tecrit altına sokan vakalarda kış artışını tetikledi. Özellikle Avrupa'daki diğer ülkeler, hareket kısıtlamalarını yeniden uygulama konusunda İngiltere'yi takip etti. Alfa daha önce ABD'de baskın türdü ve WHO'ya göre en az 173 ülkede rapor edildi. Suş, kadınlar için daha ciddi bir tehdit oluşturabilir. Bir analize göre, kadın Covid hastalarının yoğun bakıma ihtiyaç duyma olasılıkları daha yüksek ve bir alfa enfeksiyonundan ölme şansları, başka bir varyantı yakaladıklarına göre biraz daha yüksek. Erkekler arasında böyle bir etki bulunamadı”.

Beta tipi

Ağustos 2020'de Güney Afrika'da ortaya çıkan bu vaka, Güney Afrika'yı bunaltan Covid vakalarının yeniden canlanmasına yol açtı. En az 122 ülkede rapor edilmiştir.

Gama tipi

İlk olarak Aralık 2020'de Amazon şehri Manaus'ta görülen bu varyant, Brezilya'nın sağlık sistemini zorlayan ve oksijen kıtlığına yol açan vakalarda artışa katkıda bulundu. En az 74 ülkede rapor edildi.

Delta tipi

Bu hızlı yayılan varyant, Hindistan'da hastaneleri ve krematoryumları bunaltan ve o zamandan beri 104 ülkede bulunan dramatik bir Covid vakası dalgasını ateşledi. Alfadan %55 daha fazla bulaşıcı olduğu ve 2020'nin başlarında dünya çapında yayılmaya başlayan orijinal suştan neredeyse iki kat daha bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor. Hindistan'daki doktorlar deltayı işitme bozukluğu ve İskoçya'dan gelen erken veriler dahil olmak üzere daha geniş bir Covid semptomları dizisine bağladılar. Delta ile enfekte olan Covid hastalarının, alfa enfeksiyonu olanlara göre 1.8 kat daha fazla hastaneye kaldırıldığı tespit edildi. Diğer kanıtlar, deltanın antikor bazlı tedavilerden kaçınma eğiliminde olduğunu ve başka bir türün neden olduğu Covid'den iyileşen kişilerde potansiyel olarak yeniden enfeksiyon riskini artırdığını buldu.

Varyantların aşıları nasıl etkilediği ile ilgili de Prof. Dr. Ünyayar, “Bilim insanları en çok virüsün hücrelere girişinde kilit rol oynayan ve aşıların hedef aldığı spike proteinini kodlayan gendeki mutasyonlara dikkat ediyor. Dört varyantın tümü, spike proteinini etkileyen çoklu mutasyonlar taşır. Bu, “normal” veya “yabani tip” türe karşı - ya bir aşıdan ya da Covid'den iyileştikten sonra - antikor geliştiren kişilerin yeni varyantlarla savaşabilecekleri konusunda soruları gündeme getiriyor. WHO'ya göre, aşılar çoğunlukla şiddetli hastalıklara karşı koruma yeteneklerini korusa da, çoğu durumda, endişe verici varyantlar aşı etkinliğinde değişen derecelerde bir azalmaya yol açmaktadır. Florida Üniversitesi araştırmacıları, küresel ölçekte piyasaya sürülen Covid aşıları için alfa türünün vahşi türe kıyasla "biraz azaltılmış" etkinliğe yol açtığını, beta ve gama varyantlarının ise önemli ölçüde daha düşük etkinliğe yol açtığını buldular. Araştırmanın yayınlanmadan önce aynı alandaki uzmanlar tarafından incelendiği akran değerlendirmesi öncesinde Mayıs ayında yayınlanan makale. Delta ile ilgili olarak, Public Health England'dan alınan veriler, özellikle sadece bir dozdan sonra, alfa ile karşılaştırıldığında, semptomatik hastalıkları önlemede aşıların daha az etkili olduğunu göstermektedir” dedi.

Semptomatik hastalığa karşı aşı etkinliği: Alpha Delta

Birinci dozdan sonra

49%

35%

İkinci dozdan sonra

89%

79%

Diğer araştırmalar, antikorlarda bir azalma olsa bile, bağışıklık sisteminin başka bir bölümünün koronavirüse karşı koyabileceğini gösteriyor: Covid'den iyileşen veya Moderna Inc.'den veya Pfizer Inc.'den mRNA aşıları alan insanlardan T hücreleri ve La Jolla İmmünoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, ortağı BioNTech SE'nin virüsün ciddi hastalığa neden olma yeteneğini reddeden birkaç varyantı hala tanıyabildiğini söyledi.

Aşıların farklılıkları ile ilgili konuşan Ünyayar, “Hiçbir randomize klinik çalışma, farklı aşıların, varyantları bir yana, orijinal suşa karşı koruma yeteneklerini doğrudan karşılaştırmamıştır. Yine de, ortaya çıkan veriler, etkinlikte farklılıklar olacağını gösteriyor. Public Health England tarafından akran incelemesinden önce yayınlanan ve hasta kayıtlarına dayanan araştırma, iki doz AstraZeneca Plc aşısının, çift doz Pfizer-BioNtech aşısına kıyasla Covid deltadan korunmada daha az etkili olduğunu buldu” şeklinde belirtti.

Aşı etkisi

Birinci dozdan sonra

-İkinci dozdan sonra

Pfizer-BioNTech

33%

88%

AstraZeneca

33%

60%

“İngiltere Halk Sağlığı ayrıca, tek doz Pfizer-BioNTech aşısının delta varyantı ile hastaneye yatmaya karşı korumada AstraZeneca aşısından daha iyi bir iş çıkardığını buldu. Yine de, iki dozdan sonra etkinlik benzerdi”.

Hastaneye yatma oranında düşme

Birinci dozdan sonra

-İkinci dozdan sonra

Pfizer-BioNTech

94%

96%

AstraZeneca

71%

92%

“Araştırmalar, Pfizer-BioNTech için önerilen üç haftadan çok daha uzun bir süre boyunca üç ay arayla iki doz AstraZeneca aşısı verildiğinde optimal bağışıklığın sağlandığını gösteriyor. Bu bulgu, The Lancet'te yayınlanan Francis Crick Enstitüsü'nden alınan ve deltaya karşı daha fazla koruma için ikinci bir aşı dozunun önemini vurgulayan ve özellikle organ nakli alıcıları gibi hassas gruplar için daha fazla destekleyici bağışıklamanın gerekli olabileceğini öne süren verilerle uyumluydu. 80 yaş üstü olanlar. Johnson & Johnson, tek kullanımlık aşısının delta varyantını etkisiz hale getirdiğini ve daha geniş anlamda enfeksiyona karşı dayanıklı koruma sağlarken Sinovac Biotech Ltd.'nin CoronaVac aşısının

Pfizer-BioNTech aşısıyla birlikte uygulandığı Şili'de, araştırmacılar, varyantların en sık tespit edilen alfa ve gama olduğu bir zamanda semptomatik Covid'e karşı korumada önemli bir fark buldular. New England Journal of Medicine'de 7 Temmuz'da yayınlanan bir araştırmaya göre, her iki aşı da ciddi hastalık ve ölüme karşı yüksek düzeyde koruma sağladı”.



Covid-19

Hastaneye yatış azalma

Yoğun bakımda azalma

Ölümde azalma

CoronaVac

65.9%

87.5%

90.3%

86.3%

Pfizer-BioNTech

92.6%

95.1%

96.2%

91.0%

“Evet. Bu, büyük ölçüde AstraZeneca'nın aşısının kullanımında, bununla ilişkili nadir kan pıhtıları vakalarının yol açtığı duraklamalar nedeniyle, zaten sınırlı bir ölçüde oluyor. Almanya'nın aşı otoritesi, AstraZeneca aşısı ile aşılanan kişilerin ikinci olarak mRNA aşıları olmalarını tavsiye etti. Sonuçları henüz hakemler tarafından gözden geçirilmemiş birkaç küçük çalışma, bir doz Covid aşısının ardından ikinci bir doz farklı tipte bir Covid aşısının uygulanmasının aynı formülasyonun iki dozundan daha koruyucu olabileceğini öne sürdü. Ek aşı karıştırma çalışmaları devam etmektedir. WHO'ya göre, bu tür denemeler, mevcut aşıların dağıtımını optimize etmede faydalı olabilir”.

“Hindistan, Birleşik Krallık ve Vietnam dahil olmak üzere birçok ülkede yeni delta varyantları rapor edilmiştir. Hindistan'da delta-plus olarak adlandırılan K417N mutasyonunu içeren bir suş, bazı endişeleri artırdı, çünkü bu genetik değişiklik, artan yeniden enfeksiyon riski ile ilişkili beta suşu tarafından da barındırılıyor. İngiltere'deki araştırmacılar, Haziran ayı sonlarında, ek mutasyonun daha endişe verici olduğunu gösteren henüz bir kanıt bulunmadığını söyledi. DSÖ, varyantların bağımsız olarak rekabet avantajı sunan aynı veya benzer mutasyonları kazanabileceğini belirtiyor - pandemi boyunca tekrar tekrar gözlemlenen "yakınsak evrim" olarak bilinen bir fenomen”.

Dünya sağlık örgütü tarafından kabul edilen varyantlar

Eta

B.1.525

İngiltere, Nijerya

Iota

B.1.526

Amerika Birleşik Devletleri

Kappa

B.1.617.1

452R.V3

Hindistan

Lambda

C.37

452Q.V1

Peru

“AstraZeneca Plc aşısı ile ilgili ilk araştırmayı yürüten Oxford Üniversitesi'nde aşı profesörü Sarah Gilbert, BBC'ye "Korumanın güçlendirici olarak ortaya çıkan varyantlara yönlendirilmesine izin verecek yeni nesil aşılar geliştirme çabalarının sürdüğünü söyledi. Eğer bunun gerekli olduğu ortaya çıkarsa.” Birkaç ilaç şirketi, ya bir güçlendirici ya da kombinasyon atış üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu tür değişiklikler duyulmamış değil - her yıl hızla gelişen grip aşılarında oluyor. Gripten farklı olarak, koronavirüslerin mutasyonları en aza indiren genetik kendi kendini düzelten bir mekanizması vardır”.

Tedavilerden de bahseden Ünyayar, “Güney Afrika'daki araştırmacılar, Covid'i tedavi etmek için geliştirilen bazı antikorların beta varyantına karşı etkisiz olabileceğine dair teorik bir risk buldu. Ancak Columbia Üniversitesi'ndeki çalışmalar, Regeneron Pharmaceuticals Inc. tarafından ABD'de acil kullanım izni verilen ve o zamanki Başkan Donald Trump'a verilen antikor kokteylinin, alfa kadar bu varyantı da etkisiz hale getirmede etkili olduğunu gösteren testleri destekledi. İlaç üreticileri, tek antikor tedavisinin baskısına yanıt olarak virüs kaçış mutantlarının ortaya çıkma potansiyelini azaltmak için virüsün farklı özelliklerini hedef alan antikor kombinasyonları kullanıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, yeni suşların, virüsün genetik materyalini amplifiye etmek için ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) adı verilen bir işlemi kullanan bazı teşhis testlerinin performansını zayıflatabileceğini söyledi. detay. Daha hızlı, daha ucuz ve daha erişilebilir ancak daha az hassas olan hızlı antijen testleri üzerine yapılan bir Alman araştırması, alfa, beta ve vahşi tip varyantları tespit etmede karşılaştırılabilir performans buldu. Fransa'daki Pasteur Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, beta ve gama varyantlarının yaygın laboratuvar farelerini enfekte edebildiğini ve akciğerlerde yüksek konsantrasyonlarda çoğalabildiğini gösterdi - daha önce dolaşan suşların yapamadığı bir başarı” dedi.