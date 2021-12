GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünyayar Omicron varyantı hakkında güncel bilgiler verdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünyayar Omicron Varyantı ile ilgili bazı önemli açıklamalarda bulundu. Ünyayar açıklamasında, şu anda Dünya Sağlık Örgütü’nün, Omicron'u daha iyi anlamak için dünya çapında çok sayıda araştırmacıyla koordinasyon halinde olduğunu belirtti.



Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünyayar, ilk olarak Güney Afrika'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen OMİCRON VARYANTI ile ilgili yaptığı açıklamasında, “26 Kasım 2021'de DSÖ'nün Virüs Evrimi Teknik Danışma Grubunun tavsiyesi üzerine Omicron adlı bir endişe varyantı olarak belirlemiştir. Bu karar, Omicron'un nasıl davrandığını, örneğin ne kadar kolay yayıldığını veya neden olduğu hastalığın ciddiyetini etkileyebilecek çeşitli mutasyonlara sahip olduğuna dair TAG-VE'ye sunulan kanıtlara dayanıyordu. Güney Afrika'daki ve dünyadaki araştırmacılar, Omicron'un birçok yönünü daha iyi anlamak için çalışmalar yürütüyorlar ve bu çalışmaların bulgularını ortaya çıktıkça paylaşmaya devam edeceklerdir” dedi.

“COVID-19'un Tüm Varyantları Ciddidir Bu Nedenle Önlemler Her Zaman Önemlidir”

Prof. Dr. Ali Ünyayar açıklamasına şöyle devam etti;

Bulaşabilirlik: Omicron'un Delta dahil diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olup olmadığı (örneğin, kişiden kişiye daha kolay yayılıp yayılmadığı) henüz belli değil. Güney Afrika'nın bu varyanttan etkilenen bölgelerinde testi pozitif çıkan insan sayısı arttı, ancak bunun Omicron'dan mı yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığını anlamak için epidemiyolojik çalışmalar sürüyor.

Hastalığın şiddeti: Omicron ile enfeksiyonun, Delta dahil diğer varyantlarla enfeksiyonlara kıyasla daha ciddi hastalığa neden olup olmadığı henüz net değil. Ön veriler, Güney Afrika'da hastaneye yatış oranlarının arttığını gösteriyor, ancak bu, Omicron ile spesifik bir enfeksiyonun bir sonucu olmaktan ziyade, genel olarak enfekte olan insan sayısının artmasından kaynaklanıyor olabilir. Şu anda Omicron ile ilişkili semptomların diğer varyantlardan farklı olduğunu gösteren hiçbir bilgi yoktur. İlk bildirilen enfeksiyonlar üniversite çalışmaları arasındaydı - daha hafif hastalığa sahip olma eğiliminde olan daha genç bireyler - ancak Omicron varyantının ciddiyet düzeyini anlamak günler ila birkaç hafta sürecektir. Dünya çapında baskın olan Delta varyantı da dahil olmak üzere COVID-19'un tüm varyantları, özellikle en savunmasız insanlar için ciddi hastalığa veya ölüme neden olabilir ve bu nedenle önleme her zaman önemlidir.

Önceki SARS-Cov-2 Enfeksiyonunun Etkinliği

İlk kanıtlar, Omicron ile yeniden enfeksiyon riskinin artabileceğini (yani, daha önce COVID-19 olan kişilerin Omicron ile daha kolay yeniden enfekte olabileceğini) düşündürmektedir, ancak bilgi sınırlıdır. Bununla ilgili daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde ve haftalarda ortaya çıkacak.

Aşıların etkinliği: DSÖ, bu varyantın aşılar dahil mevcut karşı önlemlerimiz üzerindeki potansiyel etkisini anlamak için teknik ortaklarla birlikte çalışmaktadır. Aşılar, dolaşan baskın virüs Delta'ya karşı da dahil olmak üzere, ciddi hastalık ve ölümleri azaltmak için kritik olmaya devam etmektedir. Mevcut aşılar ciddi hastalık ve ölüme karşı etkili olmaya devam etmektedir.

Mevcut testlerin etkinliği: Yaygın olarak kullanılan PCR testleri, diğer varyantlarda da gördüğümüz gibi, Omicron enfeksiyonu da dahil olmak üzere enfeksiyonu tespit etmeye devam ediyor. Hızlı antijen tespit testleri de dahil olmak üzere diğer test türleri üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını belirlemek için çalışmalar devam etmektedir.

Mevcut tedavilerin etkinliği: Kortikosteroidler ve IL6 Reseptör Blokerleri, şiddetli COVID-19 hastalarını yönetmek için hala etkili olacaktır. Diğer tedaviler, virüsün Omicron varyantındaki bölümlerindeki değişiklikler göz önüne alındığında hala etkili olup olmadıklarını görmek için değerlendirilecektir.

“Çalışmalar Devam Ediyor”

Şu anda DSÖ, Omicron'u daha iyi anlamak için dünya çapında çok sayıda araştırmacıyla koordinasyon halindedir. Halihazırda devam etmekte olan veya kısa süre içinde devam etmekte olan çalışmalar, bulaşıcılık, enfeksiyonun şiddeti (semptomlar dahil), aşıların performansı ve teşhis testleri ve tedavilerin etkinliği ile ilgili değerlendirmeleri içermektedir.

DSÖ, ülkeleri klinik özellikleri ve hasta sonuçlarını hızlı bir şekilde tanımlamak için DSÖ COVID-19 Klinik Veri Platformu aracılığıyla hastanede yatan hasta verilerinin toplanmasına ve paylaşılmasına katkıda bulunmaya teşvik ediyor.

Önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır. DSÖ'nün TAG-VE'si, mevcut olduğunda verileri izlemeye ve değerlendirmeye devam edecek ve Omicron'daki mutasyonların virüsün davranışını nasıl değiştirdiğini değerlendirecektir.

“Ülkeler için önerilen eylemler”

Omicron bir Endişe Varyantı olarak belirlendiğinden, DSÖ'nün ülkelere izlemesini ve vakaların sıralanmasını geliştirmesini önerdiği çeşitli eylemler vardır; GISAID (The acronym GISAID found first mention in a correspondence letter published in the journal Nature in 2006, putting forward an initial aspiration of creating a "consortium" for a new Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data,) gibi halka açık veri tabanlarında genom dizilerinin paylaşılması; ilk vakaları veya kümeleri DSÖ'ye raporlamak; Omicron'un farklı bulaşma veya hastalık özelliklerine sahip olup olmadığını veya aşıların, terapötiklerin, teşhislerin veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin etkinliğini daha iyi anlamak için saha araştırmaları ve laboratuvar değerlendirmeleri yapmak. 26 Kasım tarihli duyuruda daha fazla ayrıntı.

Ülkeler, risk analizi ve bilime dayalı bir yaklaşım kullanarak genel olarak COVID-19 dolaşımını azaltmak için etkili halk sağlığı önlemlerini uygulamaya devam etmelidir. Vakalardaki artışı yönetmek için bazı halk sağlığı ve tıbbi kapasiteleri artırmaları gerekir. DSÖ, ülkelere hem hazırlık hem de müdahale için destek ve rehberlik sağlamaktadır.

Ayrıca, sağlık çalışanları ve yaşlılar da dahil olmak üzere her yerde savunmasız grupların tedavi ve teşhise eşit erişimin yanı sıra birinci ve ikinci dozlarını almalarını sağlamak için COVID-19 aşılarına erişimdeki eşitsizliklerin acilen ele alınması hayati önem taşımaktadır.

İnsanlar Için Önerilen Eylemler

COVID-19 virüsünün yayılmasını azaltmak için bireylerin atabilecekleri en etkili adım, diğerlerinden en az 1 metre fiziksel mesafeyi korumaktır; iyi oturan bir maske takın; havalandırmayı iyileştirmek için pencereleri açın; yetersiz havalandırılmış veya kalabalık alanlardan kaçının; ellerinizi temiz tutun; bükülmüş bir dirsek veya dokuya öksürme veya hapşırmayı yapın; ve sıra size geldiğinde aşı olun.