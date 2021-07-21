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GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünyayar Covid-19 hastalarının tedavisi için yeni bir yönteme işaret etti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünyayar, COVID-19 hastaları için etkili bir ilaçtan bahsetti. Ünyayar, Interlökin-6 reseptör blokerlerinin Covid-19 hastalığı için umut olmaya başladığını söyledi.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:45
GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünyayar Covid-19 hastalarının tedavisi için yeni bir yönteme işaret etti

Prof. Dr. Ali Ünyayar konuyla ilgili yaptığı önemli açıklamada, “Aralık 2019'dan bu yana, Çin'in Vuhan kentinden koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) olarak adlandırılan viral bir pnömoni dünyayı kasıp kavuruyor. Vaka ölüm oranı yüksek olmasa da, enfekte insan sayısı fazla ve hala çok sayıda hasta ölüyor. Giderek daha fazla klinik verinin harmanlanması ve yayınlanmasıyla birlikte, çok sayıda veri, ciddi hastalarda önemli bir ölüm nedeni olan hafif veya şiddetli sitokin fırtınaları olduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle sitokin fırtınasının tedavisi, ciddi COVID-19 hastalarını kurtarmanın önemli bir parçası haline geldi. İnterlökin-6 (IL-6) sitokin salınım sendromunda önemli bir rol oynar. IL-6'nın sinyal iletim yolunun bloke edilmesi mümkün olursa, şiddetli COVID-19 hastalarının tedavisi için yeni bir yöntem olması bekleniyor. Tocilizumab, IL-6 sinyal iletim yolunu etkili bir şekilde bloke edebilen bir IL-6 reseptörü (IL-6R) blokörüdür ve bu nedenle ciddi COVID-19 hastaları için etkili bir ilaç haline gelmesi muhtemeldir” dedi.

“KRİTİK DERECEDE COVID-19 OLAN KİŞİLERDE HAYAT KURTARAN BIR İLAÇ”

Ünyayar ayrıca, “Şiddetli COVID-19'da sitokin salınım sendromu: interlökin-6 reseptör antagonisti tocilizumab, mortaliteyi azaltmanın anahtarı olabilir. Bu nedenle; İnterlökin-6 reseptör blokerleri COVİD-19 hastalığı için umut olmaya başladı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hasta bakım kılavuzlarını, özellikle kortikosteroidlerle birlikte uygulandığında, COVID-19 ile ciddi veya kritik derecede hasta olan hastalarda hayat kurtaran bir ilaç sınıfı olan interlökin-6 reseptör blokerlerini içerecek şekilde güncelledi. Bunlar, DSÖ tarafından başlatılan ileriye dönük ve yaşayan bir ağ meta-analizinden elde edilen bulgulardır ve bu, bugüne kadar ilaçlara ilişkin bu tür en büyük analizdir. 27 klinik araştırmaya katılan 10.000'den fazla hastadan elde edilen veriler dikkate alındı. Bunlar, Eylül 2020'de DSÖ tarafından kortikosteroidler önerildiğinden, COVID-19'a karşı etkili olduğu tespit edilen ilk ilaçlardır. COVID-19 ile ağır veya kritik şekilde hasta olan hastalar, genellikle, hastanın sağlığına çok zararlı olabilecek bağışıklık sisteminin aşırı tepkisinden muzdariptir. İnterlökin-6 bloke edici ilaçlar - tocilizumab ve sarilumab - bu aşırı tepkiyi bastırmak için hareket eder” ifadelerine yer verdi.

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Ünyayayar açıklamasının devamında, “İleriye dönük ve yaşayan ağ meta-analizleri, ağır veya kritik hastalarda bu ilaçların uygulanmasının, standart bakıma kıyasla ölüm olasılığını %13 oranında azalttığını göstermiştir. Bu, her bin hasta için 15 daha az ölüm ve her bin kritik hasta için 28 daha az ölüm olacağı anlamına gelir. Ağır ve kritik hastalarda mekanik ventilasyon

olasılığı, standart bakıma kıyasla %28 oranında azalır. Bu, mekanik ventilasyona ihtiyaç duyan bin hastadan 23'ünün daha az olması anlamına geliyor. 28 ülkedeki klinik araştırma araştırmacıları, yayın öncesi veriler de dahil olmak üzere verileri DSÖ ile paylaştı. Dünya çapındaki araştırmacılar verileri derledi ve analiz etti. Bu kritik ortaklıkların desteğiyle DSÖ, ciddi ve kritik COVID-19 hastalarında interlökin-6 reseptör blokerlerinin kullanımı için hızlı ve güvenilir bir öneri yayınlayabildi. Bu ilaçlar, şiddetli ve kritik COVID-19'un yıkıcı etkisinden muzdarip hastalar ve aileleri için umut veriyor. Ancak IL-6 reseptör blokerleri dünyanın çoğunluğu için erişilemez ve satın alınabilir durumda değil. Aşıların adaletsiz dağılımı, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki insanların ciddi COVID-19 türlerine karşı en duyarlı olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle, bu ilaçlara en büyük ihtiyaç şu anda en az erişime sahip ülkelerde. Bunu acilen değiştirmeliyiz” dedi.

Ünyayar aynı zamanda, hayat kurtaran bu ürünlere erişimi ve satın alınabilirliği artırmak için DSÖ, üreticilerinin fiyatları düşürmeye ve özellikle COVID-19'un arttığı düşük ve orta gelirli ülkelere malzeme sağlamaya çağırdığını da söyledi. DSÖ şirketlerinin C-TAP platformunu ve İlaç Patent Havuzunu kullanarak şeffaf, münhasır olmayan gönüllü lisans anlaşmalarını kabul etmeye veya münhasırlık haklarından feragat etmeye teşvik ettiğini de dile getirdi.

Ayrıca DSÖ, interlökin-6 reseptör blokerlerinin üreticilerinin ön yeterliliği için bir ilgi ifadesi başlattığını da söyleyen Ünyayar, “Yenilikçi ve biyobenzer ürünlerin ön yeterliliği, kalite güvenceli ürünlerin mevcudiyetini genişletmeyi ve pazar rekabeti yoluyla erişimi artırmayı ve acil halk sağlığı ihtiyaçlarını karşılamak için fiyatları düşürmeyi amaçlamaktadır” dedi.

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