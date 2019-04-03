GAÜ The International Prep School öğrencilerinden, doğaya yönelik örnek davranış

GAÜ THE INTERNATIONAL PREP SCHOOL ÖĞRENCİLERİNDEN, DOĞAYA YÖNELİK ÖRNEK DAVRANIŞ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı The International Prep School öğrencileri, “Orman Haftası” nedeniyle Alsancak Parkına ağaç dikti.

GAÜ The International Prep School Müdürü Fatma Mertekçi, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser'e hem böyle güzel bir doğa parkını hayata geçirdiği, hem de öğrencilerine Alsancak parkına ağaç dikme olanağı sunduğu için teşekkürlerini dile getirerek plaket takdim etti.

Mertekçi etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, GAÜ The International Prep School’un, Ağaç ve Orman Haftası kapsamında her yıl çevreyi güzelleştirmek için birçok projeye imza attığını belirterek, bu yıl yapılan ağaç dikimiyle öğrencilere çevreye saygılı olma ve doğal alanların korunması, ağaç dikiminin ve ağaçları korumanın yararlarını anlatılarak, öğrencilerin farkındalığını artırdıklarını ifade etti.

GAÜ The International Prep School Müdürü Fatma Mertekçi, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser'e öğrencilerine sunduğu bu fırsattan dolayı teşekkür ederken, ağaç dikimi dışında parkta yürüyüş yapıp, oyun parkında oynayan öğrencilerin mutluluğunun tarif edilemez olduğunu bildirdi. “Öğrencilerimin çevreye karşı duyarlılığı artırmak hedefiyle bu yıl yaptığımız ağaç dikiminde her sınıfımızın bir ağacı oldu. İlerde öğrencilerimiz parkta yürüyüş yaparken bu ağaç bizim sınıfımızın ağacı diyeceği bir ormanı oldu” dedi.