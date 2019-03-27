GAÜ The Internatıonal Prep School öğrencileri kültürleri yaşayarak irdeledi

GAÜ THE INTERNATIONAL PREP SCHOOL ÖĞRENCİLERİ KÜLTÜRLERİ YAŞAYARAK İRDELEDİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı The International Prep School öğrencileri “Kültür Günü” etkinliği düzenledi.

Öğrenciler, farklı ülkelerin kültürlerini ve okul müfredatını tanıtım amacıyla “Kültür Günü” etkinliğini gerçekleştirdi. Okul binasında gerçekleşen etkinliğe ailelerin ve çevre okullardan gelen öğrencilerin ilgisi yoğundu.

KKTC, İngiltere, Almanya, Rusya, İran ve Fransa kültürlerinin tanıtıldığı etkinlikte, ülkelerin yöresel kıyafetleri ve dansları, büyük maketlerle ülkelerin sembolü olmuş yapılar ve onlara özgü mutfaklar sergilendi. Öğrencilere ülkelerin çocuk oyunlarından örnekler sunuldu.

The International Prep School Müdürü Fatma Mertekçi açıklamasında; “ Biz uluslararası eğitim veren bir okul olarak, yaklaşık 17 farklı ülkeden gelen öğrenciye eğitim vermekteyiz. Bu yıl okulumuzda bulunan öğrencilerimiz kendi kültürlerini ve okullarını arkadaşlarına tanıtmak için etkinlik planladılar. Etkinlikte, çevre okulların ve ailelerin desteği ile farklı bir gün yaşandı. Öğrencilerimiz, okulumuzun her katında küçük bir mahalle oluşturarak, gerek kostümleri gerekse yöresel yemekler ile başarılı bir şekilde misafirlere tanıttılar. Ülkeleri temsil eden öğrenciler karşımıza birer bilim insanı, ressam, şair olarak ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Mertekçi, öğrencilerini ve öğretmenlerini böyle güzel bir güne ev sahipliği yaptıkları için kutladı.