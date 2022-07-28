GAÜ The American College Öğrencisi Taygun Atletizm Şampiyonası’nda birincilik aldı!

Kuzey Kıbrıs Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Atletizm Şampiyonaları’nda GAU The American College öğrencisi Taygun Artan Derviş en yüksek puanı elde ederek birinci oldu.

Kuzey Kıbrıs Atletizm Federasyonu tarafından 23-24 Temmuz tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yapılan Atletizm Şampiyonaları’nda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) okullar grubuna bağlı GAU The American College öğrencisi Taygun Artan Derviş en yüksek puanı elde ederek ödülün sahibi oldu.

İki gün süren şampiyonada yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan kulüpler ve ferdi lisanslı sporcular yarıştı. Yarışlar sonunda büyükler kategorisinde GAU The American College birinci lig şampiyonluğu elde etti. GAU The American College öğrencisi Taygun Artan Derviş, 100m, 200m ve 4 x 100m rölede yer aldı ve turnuvada en yüksek puanı toplayarak zirvede yer aldı ve 2 bin 500 Türk Lirası para ödülünün sahibi oldu.