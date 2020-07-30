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GAÜ Tenis Takımı, şampiyonluğu kutladı

30 Temmuz 2020 Perşembe 14:48
GAÜ Tenis Takımı, şampiyonluğu kutladı
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tenis takımı, geçtiğimiz günlerde aldığı KKTF Nicosia Motors Liginde kazandığı şampiyonluğu, GAÜ Sosyal ve Uygulama Tesisi Camelot Beach Club’da düzenlenen gece ile kutladı.

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Gecede açıklamada bulunan GAÜ Genel Sekreteri Dr. Volkan Kadir Güngör, GAÜ’nün eğitimdeki başarısının yanında, sanat ve spor alanında da başarısı yüksek bir üniversite olduğunu belirtti. GAÜ Sağlık, Kültür ve Spor dairesi Başkanı Türkay Akpınar’ın büyük katkı ve özverili çalışmaları sonucunda elde edilen bu başarıdan dolayı büyük gurur duyduklarını dile getiren Dr. Güngör, Covid-19 Pandemi sürecinde bir çok kurum içine kapanırken,  GAÜ’nün; gerekli sağlık ve hijyen kuralları içerisinde hayattan kopmama ilkesi ile yoluna devam etmesinin de gurur verici bir durum olduğunu belirtti. GAÜ tenis takımını almış oldukları başarıdan dolayı tebrik eden Dr. Güngör, başarılarının devamını diledi.  

GAÜ Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün ise yaptığı açıklamada, GAÜ olarak birçok branşta şampiyonluğa her daim hazır olduklarını belirterek, Covid-19 Pandemi sürecinde oynanmasına tek izin verilen spor branşının tenis olduğunu ve bu süre zarfında bol bol antrenman yapma fırsatı yakaladıklarını söyledi. Antrenmanların ardından, normalleşme süreci ile ligin başlaması ile birlikte maçlara devam edildiğini ifade eden Doğgün, çalışmalarının meyvesini şampiyonluk ile almanın gurur ve mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

GAÜ Tenis Takımı Antrenörü Tuncel Türkel yaptığı açıklamada, GAÜ Spor Kulübü olarak tenis branşında bu dönem oldukça başarılı ilerlediklerini belirterek, Kız Tenis Takımının Süper Lige çıktığını, Erkek Tenis Takımının ise süper ligde devam ettiğini söyledi. Ayrıca KKTF’nin her yıl düzenlediği; Nicosia Motors Tenis Ligi’nde Ligi lider olarak bitirip playoff maçlarını da kazandıklarını ifade eden Türkel, oyuncuların 10 ay boyunca antrenman yaparak bu başarıyı elde ettiklerini bildirdi.

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