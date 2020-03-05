GAÜ Tenis Takımı şampiyonluğa doymuyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)Tenis Takımı sporcuları, Türkiye’de düzenlenen Üniversitelerarası Tenis Şampiyonası’nda büyük başarılara imza attı.

28 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversiteler arası Tenis Şampiyonasına erkeklerde Süper lig de kalmayı basaran ve grubunda 3. Olan erkeklerimizden sonra, kadınlarda ise 1.Lig de mücadele eden kız takımımız ise yenilgisiz namağlup olarak şampiyonluğu kazanarak Süper lige çıkma başarısını göstermiştir.

GAÜ Tenis Takımı Kızlar 6 Grup maç sonuçlarına göre; Yalova Üniversitesi’ni 3-0 ve Maltepe Üniversitesi’ni 2-1 yenerek gruptan birinci olarak çıkmayı başardı. Grup birincilerinin oynadığı finalde, ikinci grubun birincisi olan Pamukkale Üniversitesi’ile oynayarak 2-1 mağlup eden kız sporcularımız süper lige şampiyon olarak çıktılar.

GAÜ Tenis Takımı Erkekler ise gruplarında Nişantaşı Üniversitesi ve Özyiğin Üniversitesi’ne 2-1 mağlup olup TED Üniversitesi’ni ise 2-1 kazanmasına rağmen Süper Lig’in ikinci grubunda üçüncü olarak tamamlayarak önümüzdeki yılda Süper ligde ki yerlerini korumuşlardır.

GAÜ Tenis Takımı Kafile Listesi’nde ise;

Yönetici Yrd. Doç.Dr Muzaffer Doğgün Spor Koordinatörü

Antrenör Tuncel Türker

Kemal Türker

Can Taşer

Abdulrahmen Al

Ezgi Yavuz

Bikem Tüker

Oksana Pidduphna