GAÜ Sufi Akademi için kayıtlar hızla devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde kurulan ve birçok farklı ülkeden öğrencinin eğitim aldığı “Sufi Akademi”, Sufizm ve İslam Felsefesi’ni online olarak öğretiyor.



GAÜ çatısı altında, Hakan Mengüç başkanlığında kurulan ‘Sufi Akademi’ye ilgi her geçen gün artıyor. Birçok ülkeden katılım sağlayan, her yaştan öğrencinin online olarak eğitim gördüğü Sufi Akademi’den ders alan öğrenciler Akademi Diploması’na sahip oluyorlar.



“Amaç, Sufizm ve İslam Felsefesi’ni akademik çatı altında öğretmek”



Sufi Akademi’de öğretim görevlisi olan ve yazar Ferhat Atik Sufi Akademi’yi anlattı: “GAÜ Senato kararı ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın öngörüsü ile kurulan Sufi Akademi, bu işin en iyi yürütüleceği isimle yola çıktı. Neyzen Hakan Mengüç’le. Akademi Türkiye ve Almanya’nın ardından KKTC’de de eğitim merkezi olma yolun dailerlerken, eğitimlerini online verdiği için dünyanın bir çok ülkesinden öğrenci kabul ediyor. Sufi Akademi’nin temel amacı, akademik bir disiplin altında, uzaktan erişimle Sufizm ve İslam Felsefesi’ni bir akademide verilen derslerle birlikte öğrencilere aktarmaktır. Sufizm dersleri yanında Akademi; Genel Felsefe, Hoşgörü ve Pozitif Düşünce, Nefes Teknikleri, Hitabet Geliştirme Sanatı, Zaman Yönetimi, Hafıza Geliştirme Teknikleri, İslam Hukuku, Sufi Dervişlerini ve Öğretilerini Tanıma, Meditasyon ve İleri Meditasyon Teknikleri ve Hz. Muhammed’in Hayatı’ndan Öğretiler gibi derslerle de, donanımlı bir bilgi süreci sağlıyor” dedi.



“Sufi Akademi’de dersler online olarak verilecek”



Sufi Akademi öğretim görevlisi ve yazar Ferhat Atik, Sufi Akademi bünyesinde, derslerin yanı sıra, GAÜ Sufi Akademi Başkanı Hakan Mengüç tarafından ney dinletisi ve geleneksel sufi sanatlarına dair derslerin de online olarak verildiğini belirtti.



Bir çok ülkeden öğrencilerin online olarak eğitim gördüğü Akademi’nin, dönemlik eğitim sonucunda sertifika, 4 dönem sürecek eğitim ve sınavların ardından ise Akademi Diploma’sı verdiğini anımsatan Atik, Akademi’ye yönelik ilginin her geçen gün arttığına vurgu yaptı.



GAÜ Sufi Akademi Öğretim Görevlisi Ferhat Atik, Akademi’nin temelindeki argümanlara da dikkat çekti ve “içerisinde bulunduğumuz yüzyılda insanların kaygı gelişimi, huzursuzluk, inançlarla çatışma, unutkanlık, zaman yönetim sorunu ve benzer sıkıntıları yoğunlukla yaşadığını görüyoruz. Tüm bunlara yönelik akademik bir ortamda ve Sufizm temelinde, motive edici bir şekilde eğitim vermeyi temel aldık” dedi.







“Yeni kayıtlar hızla devam ediyor”

Sufi Akademi’den yapılan açıklamada; “Akademi eğitimlerine yönelik artan ilgi nedeniyle, online gerçekleştirilen ders modülleri geliştirilmiş ve bir süredir yoğunluktan dolayı kayıt alınamayan Akademi’ye yeniden ve bir çok eğitim paketi geliştirilerek kayıt alımının başlandığı duyuruldu. Söz konusu kayıtlar, GAÜ Sufi Akademi Öğrenci Kayıt Departmanı (Akif Aktaş - WhatsApp - 05330594892) aracılığı ile alınmaktadır” ifadeleri kullanıldı.