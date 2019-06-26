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GAÜ Stage School yıl sonu gösterisi ile büyüledi

GAÜ Stage School yıl sonu gösterisi ile büyüledi

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:14
GAÜ Stage School yıl sonu gösterisi ile büyüledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan ve sanatın değerlerini gün yüzüne çıkaran Stage School, her yıl gelenekesel olarak düzenlediği yıl sonu gösterisi bu yıl “The Night At The Musical” başlığında “Cats”, “Singing In The Rain”, “The Lıttle Marmaid” ,“Annie” ,“Zombies” ve “High School Musical” müzikal filmlerinden esinlenerek oluşturulan koreografiler ile muhteşem bir show gerçekleştirdi.

GAÜ Stage School tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen ve başta GAÜ Okullar Grubu öğrencileri olmak üzere, diğer ilk, orta ve lise öğrencilerinin yer aldığı performanslar ayakta alkışlandı. Koreografilerini Liliya Biroğlu ve Yulia Meyzin’in hazırladığı 6 farklı performansın sergilendiği gecede, öğrenciler, müzikal filmlerden esinlenerek oluşturulmuş dans showları ile muhteşem bir görsel şölen yaşattılar.

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Gecenin sonunda Stage School kurucularından ve GAÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Tomur Akpınar, şovun hazırlanmasında emeği geçen başta Liliya Biroğlu, Yulia Meyzin’e ayrıca Batu Konnolu ve Barlas Şahinoğlu’na özel teşekkürlerini ileterek çiçek takdim etti. Gecenin hazırlanmasında en büyük katkıyı koyan Lilya Biroğlu ve Yulia Meyzin, Stage School Kurucusu Tomur Akpınar’a  12 yıldır farklı gruptan öğrencileri bünyesinde topladığı için teşekkür ettiler.

Veliler öğrencilerin performanslarını büyük bir ilgi ile takip ederken, gecenin sonunda sahnede bulunan Stage School hocalarını ayakta alkışladılar.


 

Anahtar Kelimeler:
GAÜ Stage School
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