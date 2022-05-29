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GAÜ Spor Management Bölümü öğrencilerinden basketbol turnuvası

29 Mayıs 2022 Pazar 13:18
GAÜ Spor Management Bölümü öğrencilerinden basketbol turnuvası

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GAÜ Spor Management Bölümü öğrencilerinden basketbol turnuvası

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor Management Bölümü öğrencileri spor yöneticiliği konusunda deneyim kazanmak amacıyla Basketbol Turnuvası düzenlediler.

GAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Management Bölümü öğrencileri tarafından 3X3 “Street Basketball Competition” (Sokak Basketbolu Yarışması) organize etti. Bu kapsamda GAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Kenan Güvensoy yaptığı açıklamada, “Spor Management Bölümü öğrencilerimizin yöneticilik adına deneyim kazanabilmeleri ve organizasyon yeteneklerini geliştirebilmeleri amacıyla düzenlediğimiz Basketbol Turnuvamız başarı ile tamamlanmıştır” dedi.

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