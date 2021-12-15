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GAÜ Spor Bilimleri Fakültesinden ‘Bağış Kampanyası’

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından organize edilen ‘Bağış Kampanyası’ kapsamında düzenlenen turnuvalarda elde edilen gelirler ihtiyaç sahipleri ile buluşturulacak.

15 Aralık 2021 Çarşamba 12:28
GAÜ Spor Bilimleri Fakültesinden ‘Bağış Kampanyası’

24 Aralık’ta başlayacak olan GAÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği ‘Bağış Kampanyası’ kapsamında takımların;

Futbol-Takımlar 5+2 Kişilik

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Basketbol-Takımlar 3+2 Kişilik

Voleybol-Takımlar 6+2 Kişilik

Ayak Tenisi-Takımlar 2+1 Kişilik şeklinde olacağı belirtildi.

Proje Sorumlusu Dr. Birkan Karaderi ve Proje Lideri Suphi Mert Aslan konuyla ilgili açıklamada; “Projeyle ilgili tüm gelirler ihtiyaç sahiplerine bağışlanacaktır. Başlattığımız bağış kampanyasında siz değerli öğrencilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarı, hem eğlenelim hem sevindirelim” şeklinde belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
GAÜ Spor Bilimleri Fakültesi
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