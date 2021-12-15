GAÜ Spor Bilimleri Fakültesinden ‘Bağış Kampanyası’

24 Aralık’ta başlayacak olan GAÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği ‘Bağış Kampanyası’ kapsamında takımların;

Futbol-Takımlar 5+2 Kişilik

Basketbol-Takımlar 3+2 Kişilik

Voleybol-Takımlar 6+2 Kişilik

Ayak Tenisi-Takımlar 2+1 Kişilik şeklinde olacağı belirtildi.

Proje Sorumlusu Dr. Birkan Karaderi ve Proje Lideri Suphi Mert Aslan konuyla ilgili açıklamada; “Projeyle ilgili tüm gelirler ihtiyaç sahiplerine bağışlanacaktır. Başlattığımız bağış kampanyasında siz değerli öğrencilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarı, hem eğlenelim hem sevindirelim” şeklinde belirtti.