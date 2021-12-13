GAÜ Spectrum’daki ‘Kıbrıs Psikoloji Zirvesi’ yoğun katılım ile gerçekleşti

GAÜ Spectrum Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe bilgi ve tecrübelerinin en üst seviyede olduğu;Psikanalist, Hipnoterapist, Psikoterapist GAÜ Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Yrd. Doç. Dr. Aysin Sinal, Uzman Psikolog ve Yazar Dr. Sinem Durusal, Klinik Psikolog ve Yazar Beyhan Budak, Klinik Psikolog ve Yazar Gökhan Çınar ile Klinik Psikolog Ziya Ünlütürk’ün katılım gösterdi.

5 ayrı oturum şeklinde ilerleyen ve 11.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşen etkinlikte öğrenci, akademisyen ve halktan oluşan katılımcılara 5 ayrı sertifika verildi. Etkinlik kapsamında tanıtım ve kitap imza töreni de gerçekleştirildi.

GAÜ’nün ev sahipliği yaptığı etkinlikte başarılarından dolayı alanında uzman isimlere GAÜ CEO’su Mehmet Mert Türker “Değerli hocalarımızı etkinliğimizde ağırlamaktan dolayı mutluyuz ve onur duyuyoruz. En kısa sürede yeniden bir araya gelmek dileği ile” diyerek plaket takdimi gerçekleştirdi.