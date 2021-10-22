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GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser’den yeni bir araştırma kitabı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser tarafından kaleme alınan ve Kıbrıs Türk Tarihi’nin son 100 yıllık dönemine ışık tutan anı-biyografi kitabı yayınlandı.

22 Ekim 2021 Cuma 13:30
GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser’den yeni bir araştırma kitabı

Araştırmasıyla ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Keser, araştırmada Gönendere doğumlu Zeka Çorba’nın hayatını incelediğini ve onun şahsında Kıbrıslı Türklerin en zor şartlar altında bile çare üretme, girişimci ruh ve var olma mücadelesinde moral-motivasyon bağlamında ayakta kalmayı başarmalarını ön plana çıkardığını belirtti. Konuyla ilgili olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da Zeka Çorba’nın ailesiyle birlikte ziyaret eden ve cumhurbaşkanına söz konusu kitabı takdim eden Keser “Kıbrıslı Türklerin son 100 yıllık süreçte meşruiyet ve mevcudiyet kavgası verirken bir yandan da silahlı ve siyasi mücadeleye devam ettiklerini, sahip oldukları değerlerle topluma itici güç olan toplum liderleri sayesinde müzakere masasında verdikleri mücadeleyi sonuna kadar sürdürüp KKTC’ye kadar geldiklerini” belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan toplantıya Çorba Ailesi üyeleri de katılırken Cumhurbaşkanı Tatar da “Elbet Bir Gün Gelecekler: Zeka Çorba” kitabı ve Zeka Çorba hakkında yaptığı konuşmada Zeka Çorba gibi kahramanlar sayesinde adada toprağın vatan yapıldığını, bu insanların her daim hatırlanması ve unutulmaması için ne gerekirse yapılacağını belirterek “Bugün yaşadığımız topraklarda bu kahramanlar sayesinde nefes almaktayız. Ahde vefa duygusu bizler için son derece önemlidir ve bu isimsiz kahramanlara sahip çıkmak için ne gerekirse yapılacaktır” dedi. Konuyla ilgili olarak da GAÜ’de yapılacak etkinliklere de seve seve destek vereceğini belirtti. 22 Temmuz 1974 günü Gönendere’de şehit düşen Zeka Çorba’nın Lefkoşa Şehitliği’nde bulunan kabri daha sonra ailesi ve sevenleri tarafından ziyaret edildi.

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