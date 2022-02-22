GAÜ Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümü öğrencileri uygulamalı kabin hizmetleri eğitimlerine devam ediyor

GAÜ Havacılık Yüksekokulu, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Bölümü öğrencileri İstanbul’da Pegasus Havayolları Eğitim Merkezi’nde düzenlenen eğitimini tamamladı. Eğitim kapsamında acil durum ekipmanlarının kullanımı, yangın söndürme, uçak simülasyonunda yapılan acil durum senaryo eğitimi ve su içerisinde hayatta kalma gibi çeşitli konularda eğitimler gerçekleştirildi.

Yetkililer eğitim içeriğinde öğrencilere, acil durumlarda neler yapacaklarını gerçekçi simülatörlerde uygulamalı olarak gösterdi. Söz konusu eğitimde simüle edilmiş uçak kabinlerinde, denize ya da karaya zorunlu inişte yaşanabilecek olası durumlar ile gökyüzünde oluşabilecek risk durumları uygulamalı olarak gösterildi. Söz konusu eğitim kapsamında yolcuların nasıl kurtulabileceği de öğretildi.

GAÜ’den konu ile ilgili yapılan açıklamada, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin eğitimlerin Pegasus Havayolları’nın eğitim merkezinde gerçekleştirildiği ve bu eğitimin uygulamalı olarak yapılmasının öğrenciler açısından oldukça önemli olduğu belirtildi. GAÜ açıklamasında ayrıca Pegasus Havayolları yetkililerine verilen teorik ve pratik bilgiler için teşekkür etti.