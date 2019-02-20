GAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü öğrencilerine Mock-up eğitimi

GAÜ SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ ÖĞRENCİLERİNE MOCK-UP EĞİTİMİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü öğrencileri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Mock-up eğitimini Pegasus Havayolları Flight Training Center’de tamamladı.

2018-2019 eğitim-öğretim dönemi Mock-up eğitimlerini Pegasus Havayolları’nın modern eğitim merkezi Flight Training Center’da tamamlayan GAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü öğrencileri, eğitim kapsamında uçuş anında yangın, tazyik boşalması, mecburi iniş, iniş takımlarının açılmaması veya kırılması gibi yaşanabilecek acil durumları gerçekçi simulatörlerde deneyimledi.

Girne Amerikan Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğretim Görevlisi Aslı Akı, eğitim kapsamında geleceğin kabin memuru adayı öğrencilerinin Pegasus Havayolları Flight Training Center’da acil durumlarda neler yapacaklarını gerçekçi simulatörlerde deneyimlediklerini; uçuş anında yangın, tazyik boşalması, mecburi karaya ve denize iniş yöntemlerini uygulamalı olarak gerçekleştirdiklerini söyledi. Denize ya da karaya zorunlu inişte, kabinde çıkabilecek yangınlarda yaşanabilecek olası tehlikede yolcuların kurtarılmasının gerçekçi sahnelerle gösterildiği, mecburi iniş sonrasında hızlı tahliye yöntemleri gibi müfredat kapsamında verilen bilgilerin uygulamalı olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Aslı Akı; ‘Mock-up eğitimimizde; Airbus A 320 uçak tiplerinde GAÜ olarak iki yıl boyunca kabin memuru adaylarına verilen sınıf içi eğitimlerinin yanı sıra mock-up’daki uygulamalı eğitimlerle öğrenilen bilgilerin kalıcı olması sağlandı. Kullanılan kapıları açıp kapama eğitimi uygulamalı olarak her öğrenci için gerçekleştirildi. Eğitime katkı koyan GAÜ, Pegasus Havayolları’na teşekkür ederiz’ dedi.