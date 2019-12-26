GAÜ, şampiyonlukta bu yıl geleneği bozmadı

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Futbol Müsabakaları, dün oynanan final maçlarıyla devam etti. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), finalde karşı karşıya geldi. GAÜ, karşılaşmayı 3-2 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Göçmenköy Stadı’nda oynanan mücadelede GAÜ’ye galibiyeti getiren golleri Mejdi, Yiğit Ayaz ve Ali Avcusoyu kaydetti. DAÜ’nün gollerini ise Can Özbilen ve Mehmet Çavuş attı. Final Maçından oynanması gereken üçüncülük karşılaşması Lefke Avrupa Üniversitesi’nin sahaya çıkmamasından dolayı oynanmadı.