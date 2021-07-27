“GAÜ Q10 Fitness” sağlıklı yaşam için sizleri bekliyor

GAÜ kampüsünde bulunan ve Smarth Health Life Center bünyesinde faaliyet gösteren “Q10 Fitness”, sağlıklı yaşamı hayat felsefesi edinmiş kişileri bekliyor. GAÜ Q10 Fitness, en yeni spor ekipmanları; hijyenik, havadar, doğa ve deniz manzarası eşliğinde spor faaliyetlerini sürdürüyor. Eşsiz ayrıcalıklarıyla, sağlıklı yaşamı tercih eden, kendini daha dinç hissetmek isteyen ve vücudunu forma sokmayı düşünenlere hizmet veren “GAÜ Q10 Fitness”, birçok olanağı da içinde barındırıyor.

Spora keyif katan ortamı ile “GAÜ Q10 Fitness” bünyesinde; üyelerine farklı spor dallarından oluşan hizmetler sağlıyor. “GAÜ Q10 Fitness”; Fitness salonunun yanında, tenis kortu, masa tenisi, GAULympic profesyonel koşu sahası, havuz imkanı ve bir çok spor faaliyetini de üyelerine sunuyor. Kaliteli alt yapısı ve uzman kadrosu ile keyifle hizmet veren “GAÜ Q10 Fitness”, isteyen üyelerine fizyoterapi hizmeti ve sağlıklı yaşam koçluğu fırsatı da tanıyor. Ayrıca, spor yapanlara özel hazırlanmış içecek ve gıda takviyesi hizmetlerinin sunulduğu barı ile mola verdiğinizde sağlıklı yaşamı desteklemeye de devam ediyor. GAÜ’de bulunan muhteşem dağ ve deniz manzarası ile motivasyon yükselten “GAÜ Q10 Fitness”, sağlıklı yaşam için spor yapmak isteyen herkesi bekliyor.

Tüm bu hizmetlerden yararlanmak ve üye olmak isteyen kişiler, 0 548 810 00 10 telefon numarasından iletişime geçebilir.