GAÜ personeline hizmetiçi eğitimler devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sürekli Eğitim Merkezi ve Genel Sekreterlik işbirliğinde, GAÜ bünyesinde çalışan personele yönelik hizmet içi eğitim programları verilmeye devam ediyor.

GAÜ Hizmet içi eğitim programları dahilinde, GAÜ Öğrenci Dekanı ve İletişim Fakültesi Akademisyeni Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak tarafından, GAÜ Akademik ve İdari personeline yönelik “ Etkili İletişim” kosunda seminer verildi.

Seminer ile ilgili açıklamada bulunan Doç. Dr. Deliceırmak, Seminere ilginin yoğun olduğunu belirterek, seminerin interaktif şekilde ilerlediğini ve katılımcıların konuya hakim olduğunu söyledi. Deliceırmak, vermiş olduğu seminerinde, etkili iletişimin önemine vurgu yaptığını, , etkili iletişim kurabilmek için neler yapılabileceğini aktardığını ifade etti.

Seminerin sonunda katılımcılara, sertifka verildi.