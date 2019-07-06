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GAÜ Pera, yılsonu gösterisinde sergilediği farklı dans türleri ile büyüledi

GAÜ Pera, yılsonu gösterisinde sergilediği farklı dans türleri ile büyüledi

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:48
GAÜ Pera, yılsonu gösterisinde sergilediği farklı dans türleri ile büyüledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), ‘PERA School of Performing Arts’ tarafından “ID US” başlığında düzenlenen yılsonu gösteriminde, farklı türlerde sunulan dans koreografileri, GAÜ PERA’da özel sunumlar ile gerçekleşti.

Dans sanatları gösterimleri konusunda nadir örneği bulunan biçimlerden; Sahnede “izleyici-dansçı iç-içe’liğinin yaşandığı koreografiler, büyük beğeni toplarken, dans sanatları yüksek eğitiminin önemli bir markası olan PERA’nın öğrencileri bağımsız proje, tekli, ikili ve dörtlü kompozisyon dans performansları ile göz doldurdu.

Gösteri Loredana Gargano'nin tek olarak sergilediği 'Anything/Anybody' ile başladı. Rafaela Silva 'The Interlude' Ines Carneiro'nun muhteşem tekli kompozisyon çalışması 'Through The Mind of The Beast', Rita Gaspar ve Catarina Borges tarafından sahnelenen 'Unveil', Joana Silva ve Loredana Gargano'nun 'If i was..' ve misafir danscı olarak gelen; Maria Doulgeri'nin 'Laboratory' isimli muhtesem kareografisinin ardından, Rita Fuiza tarafından ',Between Flower', Rita Caspar 'Had Enough?' Ve Ines Ferreira 'In Between' ile dans şöleni devam etti.

Molanın ardından; Karen Xavier,Andrela Soares, Ines Ribeiro ve Rafaela Silva 'Step 4' , misafir sanatcı olarak davet edilen Harry Koushos'un 'Imaginary Land' eserini takiben, Giovana Sanchez 'The Night That Has No Stars or Moon' ve Chhaya Collective'in KHAOS müziğinden esinlenerek Kay Crook koreografiliğinde ki “Wolf” sanatseverler tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

‘PERA School of Performing Arts GAÜ’nun yıl boyunca aralıksız olarak sürdürdüğü zorlu eğitim ve çalışmalarının, koreografilerin düzenlemeleri ise; Sevim Akpınar, Maria Doulgeri, Harry Koushos ve Kay Crook tarafından yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Gaü Pera
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