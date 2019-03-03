GAÜ Pedagojik Formasyon Sertifika programına kayıtlar 5 Mart’ta sona eriyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı'na başvuru süresi 5 Mart’ta tamamlanıyor.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, sadece KKTC vatandaşlarının yararlanabileceği eğitim programına başvuru hakkı olan 2018- 19 Akademik Yılı'nda üniversitelerin ilgili bölümlerinden lisans diploması almaya hak kazanmış kişiler, son sınıf öğrencileri ile yine KKTC’de görev kabul edecek öğretmen adayları pedagojik formasyon programı ile öğretmen olabilme kriterlerini yükseltme imkanı bulabilecek.

İki dönemi kapsayan programın ilk döneminde 6 ders, ikinci döneminde ise 4 ders sorumluluğu bulunuyor. Yarı yarıya oranda sınıf ortamı ve uzaktan eğitim formunun uygulanacağı programa başvurular www.gau.edu.tr elektronik adresi aracılığıyla, veya GAÜ Öğrenci İşleri Ofisi'nden kayıt işlemleri gerçekleştirebiliyor.