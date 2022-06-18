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GAÜ Pedagojik Formasyon programına başvurular başladı

18 Haziran 2022 Cumartesi 13:15
GAÜ Pedagojik Formasyon programına başvurular başladı

Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon programı başvuruları başladı.

GAÜ'den verilen bilgiye göre, lisans bölümünden mezun olan veya mezun durumunda olan KKTC vatandaşı ve KKTC’de öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylarının, pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen olma şansını yakalayacakları ifade edildi.

Programa yalnızca KKTC uyruklu üniversitelerin Lisans mezunu veya son sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek. Program, yaz döneminde 4, güz döneminde ise 6 ders, toplamda 10 ders olacak şekilde tamamlanacak.

Açıklamada, detaylı bilgi ve kayıt için, GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Öğrenci İşleri, 0850 650 2000 – 0548 870 8717 numaralı telefon numaraları ya da [email protected] e-mail adresine başvurabileceği ifade edildi.

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Son Güncelleme: 18.06.2022 15:11
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