banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bu jet ihale de nereden çıktı!
Bu jet ihale de nereden...
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Yeni adli yıl yarın başlıyor
Yeni adli yıl yarın başlıyor
Eczanelerin yeni dönem çalışma saatleri belirlendi
Eczanelerin yeni dönem çalışma saatleri...
Cratos davasında önemli gelişme
Cratos davasında önemli gelişme
banner404

GAÜ Pedagojik Formasyon Kayıtları Başladı

16 Eylül 2022 Cuma 11:00
GAÜ Pedagojik Formasyon Kayıtları Başladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2022-2023 Akademik yılı güz dönemi pedagojik formasyon programı kayıtları başladı..

GAÜ'den yapılan açıklamada; KKTC vatandaşlarına özel Pedagojik Formasyon programının, bu döneme özel 11.000 TL olduğu belirtildi.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde 2022-2023 Akademik yılı pedagojik formasyon programına öğrencilerin başvurabileceği ifade edilen açıklamada, adayların program ile ilgili detaylı bilgiye www.gau.edu.tr web adresi, [email protected] mail adresi ve 0(392)650 20 00 – 0548 870 87 17 numaralı telefondan ulaşabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, 2022-2023 Akademik yılı Güz Dönemi pedagojik formasyon programına KKTC vatandaşı ve KKTC’de öğretmen olarak görev yapmak isteyen adayların, eğitim alarak öğretmen olma şansını yakalayacakları belirtildi.

banner360
Son Güncelleme: 16.09.2022 11:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu jet ihale de nereden çıktı!
Bu jet ihale de nereden çıktı!
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Hayvanları Zarar Gören Üreticiler Tazmin Edilecek
Hayvanları Zarar Gören Üreticiler Tazmin Edilecek
Özersay erken seçim istedi!
Özersay erken seçim istedi!
Yol çizim çalışması yapan işçiye çarpıp ağır yaraladı!
Yol çizim çalışması yapan işçiye çarpıp ağır yaraladı!
Cumhurbaşkanı Tatar Kapalı Oturumda Kıbrıs Konusunda Milletvekillerini Bilgilendirdi
Cumhurbaşkanı Tatar Kapalı Oturumda Kıbrıs Konusunda Milletvekillerini Bilgilendirdi
Mağusa'da yangın
Mağusa'da yangın
93 Kilo kaçak etle yakalandı
93 Kilo kaçak etle yakalandı
1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi Fotoğraflamakla Suçlanan Kıbrıslı Rum Zanlı A.S. Bugün Askeri Mahkeme'ye Çıkarıldı
1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi Fotoğraflamakla Suçlanan Kıbrıslı Rum Zanlı A.S. Bugün Askeri Mahkeme'ye Çıkarıldı
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı...
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim