GAÜ pandemi döneminde 2021-2022 akademik yılına hazır

Bir buçuk yılı aşkın zamandır online olarak gerçekleşen eğitim 2021-2022 akademik yılında yüz yüze şekilde yeniden başlıyor.

Covid-19 pandemisinin ardından alınan önlemler kapsamında öğrencilerin okula verdiği aranın ardından 2021-2022 akademik yılı yüz yüze eğitimi, salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi ile yeniden başladı. Yeni eğitim-öğretim yılı GAÜ Akademik takvimine göre de; Güz 2021 dönemi kayıtları 22 Eylül – 8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Dersler ise 11 Ekim’de başlayacak. Öğrencilerin danışman onayını ise, 11 Ekim 2021 Pazartesi gününe kadar yüz yüze olarak onaylatması gerekiyor. Uzun bir aranın ardından üniversitelerine kavuşan öğrencilerin danışman onayından sonra kayıt işlemleri tamamlanmış sayılacak.

GAÜ, Öğrencilerin Sağlıklı Eğitim Alması İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Covid-19 pandemisi sürecinde akademik yıl ile ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, “2021-2022 akademik yılında yüz yüze seyreltilmiş eğitim sistemini gerçekleştireceğimiz şu günlerde, açık hava sınıfları ile de öğrencilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumaya devam edeceğiz. Sınıflarda gerçekleşecek olan derslerimiz için ise gerekli dezenfekte çalışmalarını titizlikle uygulayacağız, öğrencilerimizin ve personelimizin sağlığını önemsiyoruz” denildi.