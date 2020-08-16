GAÜ Oyunculuk Bölümü internet üzerinden yetenek sınavı yapıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Sahne Sanatları Yüksekokulu Oyunculuk Bölümü, özel yetenek sınavını internet üzerinden yapacak.

GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, Oyunculuk Bölümü’nden yapılan açıklamaya göre, sınav için son başvuru tarihi 11 Eylül. Programa başvurabilmesi için adayların YKS sınavından en az 150 ham puan alması ve droy@gau.edu.tr elektronik posta adresine toplam 5 adet video kaydı (5 adet wetransfer linki) göndermeleri gerekmekte.Başvuru formu ve detaylı bilgi, bölümün internet sitesindeki ‘droy.gau.edu.tr’ ‘Yetenek Sınavı’ bağlantısından alınabiliyor.



