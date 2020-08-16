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GAÜ Oyunculuk Bölümü internet üzerinden yetenek sınavı yapıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Sahne Sanatları Yüksekokulu Oyunculuk Bölümü, özel yetenek sınavını internet üzerinden yapacak.

16 Ağustos 2020 Pazar 15:03
GAÜ Oyunculuk Bölümü internet üzerinden yetenek sınavı yapıyor
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Sahne Sanatları Yüksekokulu Oyunculuk Bölümü, özel yetenek sınavını internet üzerinden yapacak.

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GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, Oyunculuk Bölümü’nden yapılan açıklamaya göre, sınav için son başvuru tarihi 11 Eylül. Programa başvurabilmesi için adayların YKS sınavından en az 150 ham puan alması ve droy@gau.edu.tr elektronik posta adresine toplam 5 adet video kaydı (5 adet wetransfer linki) göndermeleri gerekmekte.
Başvuru formu ve detaylı bilgi, bölümün internet sitesindeki ‘droy.gau.edu.tr’ ‘Yetenek Sınavı’ bağlantısından alınabiliyor.


 

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Son Güncelleme: 16.08.2020 15:23
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