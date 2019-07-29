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GAÜ olarak, sağlık alanında öğrencilerimize tam donanımlı ve geleceğe yönelik eğitimler veriyoruz

GAÜ olarak, sağlık alanında öğrencilerimize tam donanımlı ve geleceğe yönelik eğitimler veriyoruz

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:45
GAÜ olarak, sağlık alanında öğrencilerimize tam donanımlı ve geleceğe yönelik eğitimler veriyoruz

GAÜ olarak, sağlık alanında öğrencilerimize tam donanımlı ve geleceğe yönelik eğitimler veriyoruz

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hemşirelik Yüksekokulu, son teknoloji donanıma sahip yeni laboratuvarları ve güçlü akademik kadrosu ile, yeni gelecek olan öğrencileri ve mevcut öğrencilerini bekliyor.

GAÜ Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, Hemşirelik Yüksekokulu başta olmak üzere, GAÜ bünyesinde bulunan sağlık bölümleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Avcı yaptığı açıklamalarda, GAÜ’nün öğrenci kalitesinin, kendileri için birer grur kaynağı olduğunu belirterek, eğitime verdikleri önemin altını çizdi. Avcı, sağlığa verilen değerin, insanlığa verilen der olduğunu ifade ettiği açıklamasının devamında şunlara değindi;

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“Bizler GAÜ olarak sağlık alanına uluslararası düzeyde yaklaşıyoruz. Okulların seçilme sürecinde üç büyük kesimin görevi var. Burada en önemli görev öğrencinin. Kendisinin ömür boyu hem severek yapacağı ve geçinebileceği bir mesleği olacak. Bu yüzden,  mesleğinde ilerleyebileceği bir ortamı yaratması gerekiyor. Dolayısıyla doğru bir seçim yapması ve doğru yeri seçmesi gerekiyor. Anne babaların görevi ise, bu ortama çocuklarını hazırlamak. Bizlerin görevi ise; bizi tercih edecek öğrencilerimizin ileride ihtiyacı olan tüm bilgiyi, tecrübeyi ve uygulamaları vermek. En iyi şekilde vermek ki, okuldan mezun oldukları gün hem biz gurur duyalım, hem onlar mutlu olsun. Sağlık alanı, bir insanın severek çalışması gereken bir sektördür. Sevdiğiniz zaman zorluğunu yenebiliyorsunuz. İyi bir eğitim de aldığınız zaman, kendinize güven duyarak işinizde ilerleyebiliyorsunuz” dedi.

Sağlık alanında ki bölümler hakkında bilgilendirme yapan Avcı şunlara değindi;

“Sağlıkla ilgili olan bütün bölümler altın bileziktir. Çünkü bu mesleği herhangi bir yerde çok rahat yapabilirsiniz. Türkiye'deki yeni sağlık yapılanmaların en uç düzeyde yürütülmesi, hastanelerdeki kadroların yeniden düzenlenmesi, hem hemşire; hem de ebe ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Şu bir gerçek, lisans artık genel bir eğtimdir. Yüksek lisans ve Doktora eğitimi ile ise, belli bir konu üzerinde uzmanlaşıyorsunuz. Dolayısıyla kıdem, terfilerde, sorumluluklarda ve idarecilikte öncelik gibi birçok avantajı oluyor. Biliyorsunuz, nüfus gittikçe artmaktadır. İş imkanları önce daralmış gibi görülebiliyor. Meslek seçmede ihtiyaç olan mesleği seçmek, hem de tabii ki yüksek eğitim alarak ayrıcalık yaratmak, sivrilmek önemli. GAÜ bünyesinde, hem hemşirelerin, hemde ebelerin katılabileceği yüksek lisans eğitimlerinin yanında, Hemşirelik Doktora Programınada öğrenci alıyoruz”.

Avcı: “Üst Düzeyde Eğitim Kadrosuna ve Laboratuvarlara Sahibiz”

“Eğitim kadromuz alanında uzman ve deneyimli akademisyenlerden oluşuyor. Öğrencilere ders veren birçok profesörümüz var. Teorik derslerimizin yanında uygulamaya da büyük önem veriyoruz. Yalnızca teorik eğtim alarak bir hemşire olamazsınız. Pratik olarakda kendinizi güçlendirmeniz gerekir. Bu konuyla ilgili olarak ta, hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz Tıp Fakültesi bünyesinde bir çok yeni ve son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımız mevcut. Bu laboratuvarlar yalnızca Tıp Fakültesi öğrencilerimiz için değil; sağlıkla ilgili, özellikle Hemşirelik ve Ebelik bölümü öğrencileirmizinde kullanacağı ve pratik eğitimlerini alacakları laboratuvarlardır. Bu şekilde öğrencilerimize tam donanımlı ve geleceğe yönelik eğitimler veriyoruz.” dedi.

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