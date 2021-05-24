GAÜ öğrencisi Silas, İstanbul’da düzenlenecek uluslararası konferansa temsilci olarak davet aldı

GAÜ Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans öğrencisi Onuoha Izuchukwu Silas, Birleşmiş milletler tarafından organize edilen; , iklim değişikliğinden Covid-19’a ve ırkçılığa kadar dünyayı etkileyen konularda tartışmak ve fikir / görüş alışverişinde bulunmak üzere dünyanın dört bir yanından azimli genç liderleri bir araya getirmeyi amaçlayan Future Leaders Model United Nations (FLMUN) Konferansına davet edildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Onuoha Izuchukwu Silas, Future Leaders Model United Nations (FLMUN) Konferansının en büyük amacının dünyayı etkilen konular üzerinde fikir alışverişinin yanında, toplumda bir değişiklik yaratmak isteyen; benzer fikirlere sahip gençlerle iletişim kurma fırsatı sağlayan önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Silas açıklamasının devamında şunları söyledi;

Future Leaders Model United Nations (FLMUN) Konferansına katılmak hep hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmek için yapmış olduğum başvurularım kabul gördü ve bu yıl Ağustos ayında İstanbul'da yapılacak olan konferans için Temsilci seçildim.

Uluslararası İlişkiler öğrencisi olarak, konferans bana pratik bir deneyim kazandıracak ve diplomasi, müzakere ve halkla konuşma konusundaki becerilerimi geliştirmeye yardımcı olacak. Ve bu da gelecekteki hedefim olan diplomatlık için öz geçmişimi güçlendirecektir. Aynı zamanda, benzer kariyere sahip kişilerle tanışmama da yardımcı olacaktır. Bu konuda GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi akademisyenleri her zaman yanımda oldu ve beni bu yönde teşvik ettiler. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.