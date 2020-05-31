GAÜ öğrencilerine ücretsiz karantina uygulaması hizmeti vereceğini duyurdu

GAÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
31 Mayıs 2020 Pazar 07:40
Son Güncelleme: 31.05.2020 09:21
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC Bakanlar Kurulunun Covid-19 Pandemi süreci doğrultusunda aldığı son kararlar neticesinde, “Öğrenci Oturma İzni” bulunan öğrencilerin haziran ayında adaya girişlerinde uygulanacak karantina sürecinde mağduriyet yaşamaması için, bünyelerinde bulunan yurtlarda kendi öğrencilerine ücretsiz karantina uygulaması başlattığını duyurdu.
GAÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: