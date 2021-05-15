GAÜ öğrencilerine Arizona Üniversitesinden %80 burs

Arizona Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Brent White ve Arizona Üniversitesi Global Avrasya Bölge Direktörü Dr. Tolga Türker’in ziyaret ve GAÜ Akademik kadrosunu bilgilendirme amaçlı gerçekleştirilen birliktelikte, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve Prof. Dr. Prof. Dr. Brent White, iki üniversitenin ortaya koyduğu olduğu işbirliği hakkında açıklamada bulundu.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar yaptığı açıklamada, Arizona Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi arasında yeni dönemin adımlarını, ABD’den gelen Arizona Delegasyonu ile fiilen başlatılmış olduklarını belirterek, Arizona Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Prof. Dr. Brent White ve Delegasyon üyelerinin, çok önemli açılımların adımını attıklarını ifade etti. Akpınar, GAÜ öğrencilerinin tercihleri halinde, ABD’nin ilk 10 Üniversitesi ve Dünya Üniversiteleri sıralamasında ilk 100’de olan, 3 Nobel Ödülü bünyesinden çıkmış, NASA’nın destek aldığı 3 Araştırma Üniversitesinden biri olan Arizona Üniversitesinden, ABD’ye gitmeden mezun olabileceklerini söyledi. GAÜ öğrencilerine ve GAÜ ‘yü tercih edecek olan öğrencilere Arizona Üniversitesinden %80 burs verileceğini söyleyen Akpınar, öğrencilerin diledikleri takdirde bir dönem ABD’de %80 eğitim burslu okuyabileceklerini vurguladı. Akpınar ayrıca, GAÜ Amerikan Koleji öğrencilerinin, Lise 2’den itibaren “Arizona Akademi”den ders almaya başlayarak, Üniversitenin ilk yılını Kolej bünyesinde tamamlayarak 1 yıl kazanabileceklerini söyleyerek, açıklamasının devamında şunlara değindi;

“Girne Amerikan Üniversitesi olarak KKTC tarihinde, globalleşme ve eğitim kalitesini bir üst seviyeye çıkartmak kapsamında bir ilk olarak, NASA araştırmaları için en çok destek alan 3. devlet üniversitesi olan Arizona Üniversitesi ile yaptığımız iş birliğini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Bu anlaşmaya hayat veren değerli Arizona Üniversitesi yetkilileri de bu önemli günde bizi yalnız bırakmayıp Amerika’dan geldiler. GAÜ ailesi olarak onlarla aynı hedefleri paylaşıyoruz. Amacımız, eğitimin aynı zamanda hem ulaşılır hem de mükemmel olmasını mümkün kılmak.

Akpınar: “KKTC ve TC başta olmak üzere, bütün uluslararası öğrenciler için çok değerli ve kaçırılmayacak bir fırsat yaratmış olduk”

Amerika’da eğitim almak çok büyük bir ayrıcalık ve bu iş birliği sayesinde, KKTC ve TC başta olmak üzere, bütün uluslararası öğrenciler için çok değerli ve kaçırılmayacak bir fırsat yaratmış olduk. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Pandemi sürecinden etkilenmeden, GAÜ bünyesinde bulunan Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nde alacakları eğitim ile, gelecek kariyerlerine ABD diploması ile yön verme ve geleceğin liderleri olma yolunda emin adımlarla ilerleyebilme fırsatını sunuyoruz. Şu an 300 den fazla bölüm sunmanın yanında bu bölümleri arttırmak için de çalışmalarımız sürmekte. Game Design ve International Security gibi, değişen dünya şartlarında inovatif yeni bölümlerin oluşturulması önceliğimiz.

Akpınar: “Bizler, ulaşılmaz olana ulaşmaya, öğrenmeyi sağlamaya ve dünya çapında eğitimsel gelişimi desteklemeye çalışıyoruz”

Bunun yanında yaptığımız iş birliğinin ikinci ayağı olan “Arizona Academy” anlaşması için de çok heyecanlıyız. Bu anlaşma ile öğrencilere, lise eğitimlerini sürdürürken Arizona Üniversitesi öğrencisi olabilme fırsatını sunduk. Arizona Academy, Lise 2’den başlayarak, Arizona Üniversitesi’nden 10 derse kadar ders alabilmeyi sağlıyor. Bu anlaşma ile öğrenciler eğitimlerine Akdeniz’deki en büyük Amerikan Üniversitesi olan GAÜ kampüsü ve desteğiyle başlayarak, ilerleyen yıllarda Amerika’ya gitme şansını yakalayabilir veya dilerlerse eğitimlerini Amerika’ya gitmeden de tamamlayabilirler. Bizler, ulaşılmaz olana ulaşmaya, öğrenmeyi sağlamaya ve dünya çapında eğitimsel gelişimi desteklemeye çalışıyoruz.

Akpınar: “Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü, Arizona’ya olduğu kadar Amerika’ya da açılan bir kapı”

GAÜ olarak biz, gençlerin önünü açmayı ve kendilerinin olabilecekleri en iyi hallerini keşfetmelerini amaçlıyoruz. Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü, Arizona’ya olduğu kadar Amerika’ya da açılan bir kapı. Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra kariyerlerini KKTC’de olduğu gibi Amerika’da da sürdürme gibi çok önemli ayrıcalıkları var. Global kampüs programı dahilinde Kıbrıs’ta kalacak ve Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsünde okuyacak öğrenciler %80 e kadar bir burs miktarıyla okuyacakları gibi, kampüsümüzde açtığımız “Arizona Common Room”, Amerikan kültürünü yansıtacak aktiviteler ve seminerlerle tüm GAÜ öğrencileri ve Kıbrıs halkına büyük bir soluk olacak. Bu amaç uğruna çalışan Arizona Üniversitesi Kıbrıs kampüsü ekibimizin görevi, öğrencilerimizin eğitim süreçlerinin en iyi şekilde geçmesine yardımcı olmaktadır.” dedi.

Arizona Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Brent White yaptığı açıklamasında, GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar’a ve tüm ekibe sıcak karşılama ve en önemlisi ortaklıkları için teşekkürlerini sunarak şunları söyledi;



Prof. White: “Dünyadaki tüm üniversiler arasında en büyük ağa sahipiz”

İçinde bulunduğumuz Covid-19 Pandemi sürecinde seyahat ve ülkeler arası geçişlerin zor olduğu bugünlerde, Girne Amerikan Üniversitesi ile ortaklığımızı konuşmak ve geliştirmek için burada olmak benim için büyük onur.

Arizona Üniversitesi hakkında kısa bir bilgi verecek olursam; Üniversitemiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde, Meksika sınırının yaklaşık 15 mil Kuzeyinde yeralmaktadır. 1885'teki kuruluşumuzda, Arizona henüz bir eyalet değilken; küresel yönelime ve odağa sahip uluslararası bir üniversite olduk.

Arizona Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm üniversiteler arasında ilk 20’de, araştırma için finansman sağlayan tüm ABD devlet araştırma üniversiteleri arasından ilk 50’ye girmeye hak kazanmakla birlikte, tabiki odak noktamız küresel öneme sahip konularda çözümler ve katkılar sağlamaktır.



Son 5 yılda, dünyadaki küresel konumumuzun ismi Micro-Campuses olan Ağı kurduk ve şu anda 6 kıtada, 57 ülkede ve dünya genelinde 157 şehirdeyiz ve bu, dünyadaki tüm üniversiler arasında en büyük ağ anlamına gelmektedir.



Prof. White: “Kıbrıs'ta olmaktan özellikle mutluyuz”

Hem Kıbrıs'ta, hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerimize ortaklık imkanlarımızı sağlamak için Kıbrıs'ta olmaktan özellikle mutluyuz.

Micro-Campus oluşumunda öncelikli hedefimiz, Arizona Üniversitesi Eğitiminde öğrencilere daha düşük maliyetli erişim sağlamaktır.

Arizona Üniversitesi'nde öğrenim ücreti ve Arizona'daki yaşam masrafları da dahil olmak üzere tek bir yıllık eğitim maliyeti, yaklaşık $55.000‘dır. Yani, bir lisans derecesi kazanmak, 220 Bin doları geçiyor. Bu çoğu Amerikalı için erişilebilir olsada, dünyadaki çoğu insan için çok daha az erişebilir.

Prof. White: “GAÜ ile olan ortaklığımız ile aynı lisans eğitimini çok daha düşük bir maliyetle sunuyoruz”

Arizona Üniversitesi olarak, GAÜ ile olan ortaklığımız sayesinde, aynı lisans eğitimini çok daha düşük bir maliyetle sunuyoruz. Ve bunu, öğrencilerin Arizona Üniversitesi derslerini çevrimiçi olarak almalarına ve aynı zamanda bir kampüs deneyimine sahip olmalarına olanak tanıyan bir ortaklık aracılığıyla yapıyoruz. Kampüste olabilme, farklı bir toplum içerisnde bulunmak, desteğe sahip olmak, belki bir yurtta yaşamak ve bir üniversite deneyimi yaşamak; çoğu öğrenci için önemlidir.

Girne Amerikan Üniversitesi ile olan ortaklığımız sayesinde öğrenciler Arizona Üniversitesi programlarına kaydolabilir, Arizona Üniversitesi öğrencisi olabilir. Öğrenciler, bu güzel yerde ve gerçekten zengin ortamda bir kampüs deneyimi yaşarken, öğrenci olarak başarıya ulaşmak için ihtiyaç duydukları her ne olursa olsun ulaşabilirler.

Prof. White: “öğrenciler, Arizona Üniversitesi ABD’de alacakları bir lisans eğitiminin çok daha altında bir maliyet ile, 2 lisans diplomasına sahip olabilecekler”

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın da belirttiği gibi, öğrencilerin GAÜ'den bir lisans ve Arizona Üniversitesi'nden bir lisans programını aynı anda GAÜ'de bulunarak almalarına olanak sağlamak için çalışmalarda sona yaklaştık. Bu sayede öğrenciler, Arizona Üniversitesi ABD’de alacakları bir lisans eğitiminin çok daha altında bir maliyet ile, 2 lisans diplomasına sahip olabilecekler.

Bilgiye erişim bizim temel değerimizdir ve bu nedenle, öğrencilerin Arizona Üniversitesi'ne bir dönem gelebilmesi için, GAÜ’de kalmak için ödedikleri aynı fiyat ile yurtdışında eğitim deneyimi yaşamalarına olanak tanıdık.

Ayrıca öğrenciler, ilk yıllarını tamamladıktan sonra, dilerlerse ana kampüse geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilirler. Bunun yanında öğrenciler istedikleri taktirde Arizona Üniversitesinin Dünyanın bir çok bölgesinde bulunan kampüslerinde de eğitimlerini sürdürebilir.

GAÜ ile ortaya koyduğumuz bu ortaklıktan gurur duyuyoruz ve yeni çalışmları ve ortaklıkları dört gözle bekliyoruz.

