GAÜ öğrencileri Girne’de çocuk parklarında temizlik yaptı
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Girne bölgesinde bulunan çocuk parklarında çevre temizliği gerçekleştirdi.
GAÜ öğrencileri Girne’de çocuk parklarında temizlik yaptı
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Girne bölgesinde bulunan çocuk parklarında çevre temizliği gerçekleştirdi.
25 Nisan 2022 Pazartesi 15:45
GAÜ’den verilen bilgiye göre, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında yapılan etkinlik ile ilgili Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğretim görevlisi Mehmet Ali Ateş, “Bu projede geleceğimiz olan çocuklarda çevre temizliği konusunda hem farkındalık uyandırmak hem de çocukların daha temiz bir ortamda vakit geçirmelerini amaçladık” dedi.
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