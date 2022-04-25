GAÜ öğrencileri Girne’de çocuk parklarında temizlik yaptı

GAÜ’den verilen bilgiye göre, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında yapılan etkinlik ile ilgili Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğretim görevlisi Mehmet Ali Ateş, “Bu projede geleceğimiz olan çocuklarda çevre temizliği konusunda hem farkındalık uyandırmak hem de çocukların daha temiz bir ortamda vakit geçirmelerini amaçladık” dedi.