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GAÜ öğrencileri Girne’de çocuk parklarında temizlik yaptı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Girne bölgesinde bulunan çocuk parklarında çevre temizliği gerçekleştirdi. 

25 Nisan 2022 Pazartesi 15:45
GAÜ öğrencileri Girne’de çocuk parklarında temizlik yaptı

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GAÜ’den verilen bilgiye göre, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında yapılan etkinlik ile ilgili Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğretim görevlisi Mehmet Ali Ateş, “Bu projede geleceğimiz olan çocuklarda çevre temizliği konusunda hem farkındalık uyandırmak hem de çocukların daha temiz bir ortamda vakit geçirmelerini amaçladık” dedi.

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Son Güncelleme: 25.04.2022 18:16
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