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GAÜ öğrencileri ‘Cumhuriyet Korteji’ etkinliklerine katıldı

GAÜ öğrencileri kendi bölümlerinin üniformaları ile Lefkoşa’da düzenlenen “Cumhuriyet Korteji” etkinliklerine katılım gösterdi.

13 Kasım 2021 Cumartesi 15:07
GAÜ öğrencileri ‘Cumhuriyet Korteji’ etkinliklerine katıldı

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıldönümü, Lefkoşa’da düzenlenen “Cumhuriyet Korteji” ile kutlandı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) öğrencileri de kendi bölümlerinin üniformaları ile korteje katılım gösterdi.

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Covid-19 pandemisi önlemlerine uygun olarak gerçekleşen “Cumhuriyet Korteji”, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından organize edildi. Korteje, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) öğrencilerinin yanı sıra Lefkoşa bölgesindeki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerden öğrenciler ellerinde bayraklarla katıldı. Öğretmenler ve bazı dernek yetkilileri de katılım göstererek bando eşliğinde Meclis’e yürüdü.  Korteje, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ve bazı bürokratlar da katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünden başlayan kortej, Asal Şube ve Girne Kapısı güzergâhını izleyerek Cumhuriyet Meclisi’ne ulaştı. Cumhuriyet Meclisi önünde düzenlenen tören, Amcaoğlu’nun konuşmasıyla başladı.

Amcaoğlu konuşmasında, “Bugün 271 okulumuzda, 53 bin öğrencimizin, 21 üniversitemizde 85 bin yükseköğretim öğrencimizin, toplamda 155 bin 500 kişilik eğitim ordumuzun her biri bir Rauf Denktaş, bir Dr. Fazıl Küçük olmak zorundadır. Bu ülkenin topraklarına sahip çıkmak için, bu Cumhuriyet’e sahip çıkmak için değerli öğretmenlerimizin gösterdiği doğrultuda ve onların verdiği eğitimle dört elle bu ülkeye sarılıp Cumhuriyet’e sahip çıkmak zorundadır” dedi. Amcaoğlu ayrıca, “Ulu Önder Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, ‘Bir Türk dünyaya bedeldir’ sözünden hareketle, bu ülkeye sahip çıkmaya devam edeceğiz” şeklinde de belirtti.

Daha sonra Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Bedel Kibrit Özduru günün anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştirdi. Kortej, Necati Taşkın İlkokulu, İrsen Küçük Ortaokulu ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nden öğrencilerin şiir okuması ve Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği folklor ekibinin gösterisiyle sona buldu.

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